Nedgang for Lyse i første halvår

Rogalandsavis

Lyse-konsernet hadde første halvår et resultat før skatt på 935 millioner kroner, mot 1082 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Kraftproduksjonen er tilbake på et normalnivå etter en rekordhøy produksjon i 2016. Telekom preges av fortsatt god kundevekst kombinert med en periode med noe høyere kostnader. Nettvirksomheten fortsetter med god drift og få driftsforstyrrelser. Det melder Lyse på sine nettsider.

138 milloner ned

Resultat etter skatt for første halvår 2017 utgjorde 492 millioner kroner, resultat etter skatt i tilsvarende periode i fjor var 630 millioner.

Driftsresultatet ble på 1095 millioner kroner, en reduksjon på 195 millioner sammenlignet med første halvår i fjor.

– Resultatet reflekterer god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, og er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding mandag.

Underliggende driftsresultat ble på 984 millioner kroner, en reduksjon på 151 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vannkraft

Vannkraftproduksjonen leverer et underliggende driftsresultat som er 53 millioner kroner lavere enn første halvår 2016.

Kraftproduksjonen første halvår ble på 3,3 TWh (milliarder kilowattimer), en reduksjon på 1,2 TWh sammenlignet med fjorårets rekordhøye produksjonsvolum.

Spotprisene i perioden har imidlertid vært sterkere enn for fjoråret, primært drevet av en mer normalisert hydrologisk balanse i Norden og økte kostnader for termisk produksjon. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde ble på 26,6 øre/kWh sammenlignet med 21,3 øre/kWh for samme periode i fjor.

Skangas-salg

Lyse solgte 22. juni 2017 ytterligere 19 prosent av aksjene i Skangas AS og har etter nedsalget en gjenværende eierandel på 30 prose.

Nedsalget følger av Lyses langsiktige strategiske målsetting om å redusere eksponering innen LNG.

TV og IT

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox partnerskapet passerte i juni 500.000 solgte fiberkontrakter.

Underliggende driftsresultat første halvår var 236 millioner kroner og EBITDA var 382 millioner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 294 millioner kroner i driftsresultat og EBITDA på 430 millioner.

Reduksjon i underliggende driftsresultat skyldes hovedsakelig doble it-kostnader i forbindelse med overgang til ny TV plattform, samt kostnader knyttet til digitalisering og vekst.

Korrigert for disse kostnadene er underliggende driftsresultat for Televirksomheten på nivå med 2016.

Elnett

Elnett-virksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

Underliggende driftsresultat var på 108 millioner kroner første halvår, mot 158 millioner samme periode i fjor.

Hovedårsaken til et redusert driftsresultat for Elnett er at inntektsrammen (tillatt inntekt) for 2017 er redusert sammenlignet med året før.