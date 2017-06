«Naiviteten som vil sende Viking ned»

Rogalandsavis

For la det være sagt med en gang at Aleksander Melgalvis sin avgjørende scoring ti sekunder før full tid var fullt fortjent.

Selv om LSK ikke tok all verdens risiko de heller skapte de mye mer enn Viking på Åråsen søndag. Laget hadde tre baller i treverket og de ble snytt for et klart straffe da Michael Ledger la ned Erling Knudtzon like før pause.

Likevel skulle de mørkeblå selvsagt klart å ri det ene poenget inn. Laget fikk frispark med 30 sekunder igjen på motstanderens banehalvdel. I stedet for å flytte opp folk og holde på ballen – eller eventuelt dryle den over taket på Åråsen og ut på togskinnene till flytoget – sparket de den bort.

LSK sa ja takk, fikk et siste forsøk – og dundret inn 1-0 bak Iven Austbø.

Det er naivitet som dette som til slutt vil føre Viking ned til OBOS-ligaen i 2018. Det som skjer er fullstendig utilgivelig og så unødvendig at en kan irritere seg grønn over det.

Det gjør selvsagt også trener Ian Burchnall. Jeg er sikker på at spillerne fikk seg en hårføner etterpå. Den fortjente de.

Viking hadde en kynisk kampplan søndag. Det handlet egentlig om det ene poenget. Når det er sagt var det et stykke unna at man kan gi laget godkjent – også om en tar bort de siste ti sekundene av kampen.

Laget slapp til LSK litt for ofte. Samtidig skapte de mørkeblå omtrent null og niks i løpet av 90 minutter.

Kun da Kwesi Appiah, Julian Ryerson og Tor André Skimmeland Aasheim kontret midt i andre omgang var det virkelig farlig.

Selv om det aller viktigste er å holde nullen for Viking må laget bli bedre til å ta kontringene. I en kamp med to kompakte lag som dette handler det om tålmodighet. Og det handler om å ta kontringen helhjertet når den kommer. Viking mangler mye på å skape sjanser om dagen.

Til neste kamp mot FKH har Ian Burchnall også noen nye utfordringer å gripe fatt i.

Julian Ryerson må sone karantene, samtidig som Michael Ledger skal tilbake til Sunderland ettersom lånet er utgått.

På midtbanen er det mange løsninger, mens Burchnall må gjøre noen tøffe valg helt bakerst. Han kan trekke inn Kristoffer Haugen, slippe til Rasmus Martinsen eller bruke Michael Haukås som stopper.

Jeg håper han gjør det siste. Haukås klarte seg OK i rollen i fjor. I en verden hvor Viking fort må legge seg dypt for å være kyniske også i fortsettelsen er han den klart beste hodespilleren.

Det behøves når du skal spille den typen kynisk fotball.

Og det er Viking helt nødt til nå for å ha noen som helst sjanse til å overleve.

Lillestrøm – Viking 1-0 (0-0)

Åråsen, 5714 tilskuere

Mål: 1-0 Aleksander Melgalvis (90).

Dommer: Martin Lundby, Bøverbru.

Gult kort: Erling Knudtzon, Lillestrøm, Julian Ryerson, Viking.

Lillestrøm (4-4-2): Arnold Origi – Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Kind Mikalsen – Aleksander Melgalvis, Ifeanyi Mathew, Bonke Innocent, Simen Rafn – Chigozie Udoji (Michal Skoda fra 69.), Erling Knudtzon.

Viking (4-2-3-1): Iven Austbø 5 – Claes Kronberg 5, Michael Ledger 5, Karol Mets 6, Kristoffer Haugen 4 – Steffen Ernemann 4, André Danielsen 5 – Tor André Aasheim 4(Michael Haukås fra 71.), Julian Ryerson 5, Zymer Bytyqi 4 (Patrick Pedersen fra 71.) – Kwesi Appiah 5.