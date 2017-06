Nå kommer skattepengene

Rogalandsavis

Totalt 547.125 lønnstakere og pensjonister i Skatt vest får skatteoppgjøret sitt torsdag.

Tallene viser at 228.800 skattytere i Rogaland får 2,7 milliarder igjen på skatten, mens 46.600 må betale 770 millioner i restskatt. Gjennomsnittlig til gode er 11.800 kroner, og restskatt er 16.500.

− Vi varsler deg på e-post eller SMS når skatteoppgjøret ditt er klart. Da kan du logge deg inn i Altinn for å se oppgjøret, sier avdelingsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, i en pressemelding.

De som har penger til gode får vanligvis disse på konto innen tre uker etter datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret. De aller fleste får pengene på konto oppgjørsdatoen. Neste dato for oppgjør er 2. august. Etter det er det løpende oppgjør fram til 25. oktober.

− Ikke alle får skatteoppgjøret sitt i juni. Det kan være fordi du er næringsdrivende, er gift med en som er næringsdrivende, eller at du er lønnstaker/pensjonist og leverte skattemeldingen på papir. Du får da skatteoppgjøret tidligst 2. august, sier Gjengedal.

Hvis du har fått restskatt, er første frist for å betale det du skylder 20. august. Du får elektronisk faktura eller innbetalingsblankett med forfallsfrist i posten. Beløp over 1000 kroner blir delt i to like betalinger. Forfallsfrist er tre og åtte uker etter at skatteoppgjøret ditt blir sendt ut.

Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten, hvis du oppdaget feil eller hadde nye opplysninger.

– Nå er det slutt på å klage, nå skal du endre selv. Med ny skatteforvaltningslov som kom tidligere i år, er det i praksis du selv som fastsetter grunnlaget for skatten din når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Hvis du oppdager feil i opplysningene i etterkant, så kan du nå endre selv. Dette er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten som skal beregne riktig skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

På landsbasis får 8 av 10 lønnstakere og pensjonister (3,9 millioner) skatteoppgjøret sitt i dag.