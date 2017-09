Mods spiller i Oslo spektrum

Rogalandsavis

– Oslo er en ny utfordring, vi vil tilbake til å ta sjanser og prøve noe ingen tror at vi kommer til å få til, sier Mods-general Morten Abel i en pressemelding.

Stavanger-bandet Mods melder sin ankomst i hovedstaden 9. desember.

Bandet som over tre konserter på Viking stadion har solgt over 60.000 billetter, gjør seg nå klar til å spille for langt færre i Oslo Spektrum.

– Fans i hele landet

Mods-manager Arne Svare mener Mods har følgere fra langt utenfor Rogalands grenser.

– Mange tror at Mods er et rent rogalandsfenomen, men statistikken fra de tre stadion-konsertene viser at folk kommer fra hele landet for å oppleve Mods live. «Tore Tang» er spilt mer enn 6 millioner ganger på Spotify, like mye som for eksempel «Lys og Varme», «Forelska i Lærern» og «Splitter Pine» til sammen. Det klarer ikke Stavanger sånn helt på egen hånd, sier Svare i pressemeldingen.

Billettene til konserten er i salg fra torsdag 21. september.