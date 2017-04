Milliongave til Brodd

Rogalandsavis

Brodd hadde fra før samlet inn 2,3 millioner kroner til nytt klubbhus, og torsdag ble det kjent at en familie på Storhaug ga klubben 1,5 millioner kroner i gave, noe som gjør at klubben nå har fått inn 3,8 millioner kroner.

– Brodd er en utrolig viktig del av barn og unges oppvekstsvilkår i Storhaug bydel. Jeg – og hele familien min er blitt svært glade i klubben og vil derfor bidra til klubbhuset som utvilsomt vil løfte klubbens muligheter for å skape enda bedre rammer for barn og unge framover. Enten det er gjennom fotballen, interegreringsarbeid eller gode tiltak som for eksempel «Åpen Hall», sier giveren til Brodds nettsider.

Klubben skriver videre at «beløpet på 1,5 millioner kroner blir delt opp – slik at Brodd nå klarer å innfri kravet om betaling på 2,5 millioner kroner i 2017, samt gir et godt bidrag til kjøp av inventar og øvrig utstyr i det nye huset, og samtidig hjelper klubben et stykke på vei for å innfri de resterende 1,5 millioner kroner som skal betales innen 2027.»

