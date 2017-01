Microsoft-sjefens teknologitips

Rogalandsavis

– Jeg tror en kjær gammel venn, mobiltelefonen, blir en enda viktigere enhet for vår digitale atferd. Mobilitet, «on demand» tjenester med smarte individuelle profiler, og systemer som bedrer vår egen produktivitet, det være seg privat eller jobb, sier Rana, som er teknologidirektør i Microsoft Norge.

Han regner også med at befolkningen blir bedre på digital tidsbruk.

– Jeg tror vi blir mer selektive i vår tidsbruk med de ulike appene. Alt til sin tid, selv om vi nok vil bruke mer tid foran skjermen, sier Rana.

Han mener økt lagringskapasitet i nettskyer vil gi utslag i 2017.

– Vi ser nå trendene fra mange års investering innen informasjonsteknologien. Én klar trend er nettsky som et vesentlig premissparameter. Før nettskyen var «ubegrenset» datakraft og lagring forbeholdt de ytterst få. Aldri før har så mye datakraft vært rimelig tilgjengelig for den menige mann. Dette gir noen fantastiske muligheter, sier Sandnes-mannen.

Selvlærende datamaskiner

Han regner med at den økte datakraften vil gjøre at kunstig intelligens og selvlærende datamaskiner blir trender i 2017. Økt interaktivitet er også sentralt.

– I framtiden vil de fleste dippedutter være oppkoblet og kunne levere data til hverandre og sentrale behandlingsbaser. Vi snakker om milliarder av sensorer/enheter som er tilkoblet internett, sier Rana, og legger til at økt datakraft vil påvirke muligheten til å se sammenhenger og fatte beslutninger med enorme datamengder i sanntid.

Krever tillit

Uansett regner han med at skepsis til bruk av ny teknologi vil bremse.

– Trendene har med modning å gjøre og ikke minst en grunnleggende tillit til teknologien. Det vi i dag er skeptiske til vil om ti år være en selvfølgelighet. En slik tillitsreise tar tid, sier Rana.

Han peker på helseområdet som eksempel.

– Hvor modne er vi til å bruke all tilgjengelig helsedata, medisinsk informasjon, koble dette sammen og la datamaskinen gi forslag til beslutning? Hva skal til, og er viljen til stede for å robotisere det som er mulig av saksbehandling i offentlig sektor, spør Rana.

Han peker på at kunstig intelligens og selvlærende maskiner krever maskiner med store datamengder.

– Maskinene blir mer presise jo mer ulik data den kan behandle i beslutningsprosessen. I framtiden vil eksisterende lovverk, reguleringer og oppfatninger bli kraftig utfordret nettopp fordi teknologien gir nye muligheter. Muligheter som vil være selvfølgeligheter og en naturlig del av livet vårt om noen år, sier Rana.