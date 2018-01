Menn sto bak de aller fleste drapene i fjor

Rogalandsavis

NTBs drapsoversikt for 2017 viser at antall drap er på omtrent samme nivå som året før, da politiet startet etterforskning av 25 drapssaker.

– Også i 2017 var det flest menn som begikk drap, og det mest brukte drapsvåpenet er fortsatt stikkvåpen, sier Vibeke Syversen. Hun leder voldsseksjonen i Kripos, som bistår med drapssakene i Norge.

I kun én av drapssakene fra fjoråret har politiet uttalt at drapsvåpenet var et skytevåpen. I de øvrige sakene er det hovedsakelig benyttet stikkvåpen eller grov vold.

Ofte tilknytning

Den offisielle drapsstatistikken fra Kripos kommer i midten av januar, men det går likevel an å danne seg et bilde av sakene fra i fjor. Oversikten til NTB er basert på saker som er omtalt i mediene.

I rundt en tredel av drapene er en kjæreste eller partner pågrepet og siktet. I flere av sakene er også nære familiemedlemmer siktet. Dette er i tråd med trenden fra de siste årene.

– Det er ofte en tilknytning mellom offer og gjerningsperson. Drapene skjer også ofte på gjerningspersonens bopel eller felles bopel. Det er ikke lenger så mange drap som har skjedd i det offentlige rom. Ofte er det snakk om familievold eller partnerdrap, sier Syversen.

Ingen nye uoppklarte drap

I alle sakene fra i fjor er én eller flere pågrepet. Menn er siktet for å stå bak 22 av drapene, mens politiet mener kvinner sto bak tre av dem. I én av sakene er både en mann og en kvinne siktet.

– Uoppklarte drap er relativt sjeldne. Det forrige registrerte uoppklarte drapet var i 2012, sier Syversen.

Drapstallene har vært nedadgående de siste årene. Unntaket er 2011, da terrorangrepet 22. juli gjorde et stort utslag på statistikken.

I løpet av fjoråret etterforsket politiet også fire dødsfall der siktelsen lyder på grov kroppsskade eller familievold.

Kjøpesenterdrap

I så godt som alle drapssakene fra 2017 kjente gjerningspersonen og offeret hverandre fra før.

Et unntak er drapet på 17 år gamle Marie Skuland på Sørlandssenteret i Kristiansand i slutten av juli. Skuland og en 23 år gammel kvinne ble stukket med kniv inne på kjøpesenteret. 17-åringen døde av skadene, mens den 23 år gamle kvinnen ble kritisk skadd. En 15 år gammel jente er siktet for drap og drapsforsøk i saken.

En annen sak som vakte oppmerksomhet i året som gikk, var drapet på en 58 år gammel innsatt i Ringerike fengsel i Buskerud i februar. Drapsofferet var dømt for overgrep mot unge gutter, og den 55 år gamle gjerningsmannen hevdet i retten i desember at han i over 20 år har planlagt å drepe pedofile. Han erkjente straffskyld. Drapsmannen, som sonet for en tidligere drapssak, brukte en smørekniv som han hadde slipt med sandpapir til å angripe 58-åringen. Aktor ba om 21 års forvaring under rettssaken. Dommen er ventet denne uken.

Foruten de 26 nye drapene, ble også en 42 år gammel kvinne siktet for to drap i Kristiansand flere år tilbake i tid i november i 2017. Politiet mener at hun drepte den 52 år gamle faren sin i 2002 og at hun forgiftet og drepte den 67 år gamle ekssamboeren sin i 2014.

