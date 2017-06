Massiv utlysning av nye blokker i Barentshavet

Rogalandsavis

Av de 102 nye blokkene som skal tildeles neste vår, ligger hele 93 i Barentshavet. Ni blokker ligger i Norskehavet.

– Nytt leteareal er avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskaping og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Han understreker at regjeringen skal drive en «aktiv tildelingspolitikk» av arealer til petroleumsindustrien.

Går nord og øst

Nesten halvparten av de utlyste blokkene i Barentshavet ligger nord for Norges nordligste oljefunn Wisting. Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillater petroleumsvirksomhet.

– Oljedirektoratets analyser viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Det er derfor viktig å tilrettelegge areal for petroleumsvirksomhet i dette havområdet, sier Sissel Eriksen, direktør for leting.

Utlysningene i 24. runde omfatter også nye blokker i Barentshavet sørøst og inn mot Russland i det som var omstridt område fram til grenselinjen ble trukket i 2010.

– Teppebomber Bjørnøya

Miljøbevegelsen reagerte skarpt da olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte utlysningene overfor NTB 13. mars i år.

– Dette er helt vilt. Søviknes teppebomber både Barentshavet, Iskanten og Bjørnøya med helt nye oljefelt uten hensyn til klima- eller miljøkonsekvenser, sa Greenpeace-leder Truls Gullowsen den gang.

Mer i TFO-runde

Oljeministeren har også varslet at det vil komme nye utlysninger rundt funnene som er gjort lenger sør i Barentshavet, blant annet rundt storfunnet Johan Castberg. Disse vil komme i en såkalt TFO-runde (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) som er en årlig utlysning i mer modne områder. De nummererte konsesjonsrundene gjeldet nye områder og utlyses hvert andre år.