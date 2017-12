Mann mistenkt for uaktsom kjøring etter frontkollisjon

Rogalandsavis

I alt var fire personer involvert i ulykken, som skjedde like før klokken 16.00. Da nødetatene ankom stedet, var alle de fire involverte ute av bilene og ved bevissthet.

I ettertid ble det bekreftet av sykehuset at alle fire slapp fra det med lettere skader.

I mellomtiden har politiet undersøkt ulykken nærmere, og besluttet å beslaglegge førerkortet til en av sjåførene – en mann i 20-årene.

– Han er mistenkt for uaktsom kjøring. Foreløpige opplysninger tyder på at han har foretatt en u-sving i tunnelen og at kollisjonen skjedde i forbindelse med denne manøveren, skriver politiet i Sørvest på Twitter ifølge VG.

Operasjonsleder Tor Helge Stavik sier til avisen at tunnelen ikke er beregnet på at man skal foreta u-svinger i den.

– Det er to felt i tunnelen og den er nok ikke beregnet på det. Det hadde nok vært bedre å kjøre helt ut på andre siden, sier han til avisen.