Maijazz har sluppet nye artister

Rogalandsavis

Festivalsjef Per Hasse Andersen opplyser at dette er nest siste artistslipp.

– Noe gjenstår ennå, og flere artister kommer i løpet av kort til, melder festivalsjefen.

Han melder fra om et godt, nest siste slipp.

– Her er en masterkonsert fra 2016 med strålende kritikker og CD-slipp, et unikt svensk-japansk ECM-prosjekt, en kvinnetrio med noen av de mest spennende unge norske musikere, et engelsk nyskapende band innen «elektroakustiskacidteknobreakbeatjazz», fransk jazzfunk og en spennende norsk reunion av et band med musikere som har satt sitt preg på norsk jazz siden 1980-tallet, melder Andersen.

Extended Noise

Noen detaljer om bandene: Extended Noise, startet i 1982 av nå avdøde pianist og komponist Eivind One Pedersen fra Stavanger. Sommeren 1983 debuterte bandet under navnet AHA! på Moldefestivalen med besetningen: Erik Balke (saksofoner), Frode Alnæs (gitar), Audun Kleive (trommer) og Carl Morten Iversen (bass) i tillegg til Pedersen. I 1984 fulgte turneer i Norge og nominasjon til Spellemannprisen.

«Etter hvert ble det, av åpenbare årsaker, klart at bandet måtte få et annet navn. Særlig etter at det sto to kvartaler med 13-14-åringer i kø utenfor jazzklubben Fasching i Stockholm», som Maijazz lystig melder.

Bandet ble oppløst i 1988. Eivind One Pedersen døde i 2012. Nå skal Frode Alnæs (gitar), Audun Kleive (trommer), Frode Haltli (trekkspill) og Carl Morten Iversen (bass) hylle Eivind One Pedersens musikk på Maijazz. Det skjer på Spor 5 mandag 8. mai.

Gurls med poptakter

Kvinnetrioen Gurls har en fot i popverdenen og beveger seg ifølge Maijazz i landskapet til Rihanna så vel som Neneh Cherry. Bandet: Ellen Andrea Wang, Hanna Paulsberg og Rohey Taalah.

Med én fot i jazzen og én i popen henter jentene inspirasjon fra både neosoul, hiphop og elektronika. Trioen spiller tirsdag 9. mai på Spor 5.

Johannes Ulveraker sekstett startet i 2014 og har sitt utspring fra jazzlinjen i Stavanger i regi av Johannes Ulveraker som et ledd i hans mastergradsutdanning. Den avsluttende masterkonserten ble holdt i fjor. Musikken blir nå presentert med plateutgivelse og releasekonsert på Maijazz 2017.

Låtene er komponert av bandleder og trommeslager Johannes Ulveraker og spenner fra det lavmælte og lyriske, til det hardtslående intense, melder Maijazz.

Sekstetten står på scenen 10. mai på Spor 5.

Cutting Edge fra 1981 spilte et par reunionkonserter i fjor, og stiller med to trommesett og hele originalbesetningen intakt på Maijazz:

Knut Værnes (gitar), Morten Halle (saksofon), Rune Klakegg (tangenter), Edvard Askeland (bass), Stein Inge Brækhus (trommer) og Frank Jakobsen (trommer). 11. mai på Stavangeren.

Svensk-japansk samarbeid

Den kjente svenske jazzbassisten Anders Jormin har med Lena Willemark og Karin Nagakawa i bandet Trees of Light, et svensk-japansk prosjekt, med Nakagawa på 25 strengers koto og Willemark med bakgrunn i svensk folkemusikk. Spiller på Tungenes Fyr/Obrestad Fyr og i Ellens Utsikt på Sola Strand Hotel 11. mai, 12. mai og 13. mai.

Electro Deluxe har siden 2001 levert fransk elektrojazzlyd med touch av skitten soul og funk. De er for første gang i Norge, og fortsetter å sjangerkrysse grenser med musikken sin. Spiller på Folken 11. mai.

Shobaleader One er et helt nytt prosjekt fra Squarepusher.

– Tom Jenkinson, også kalt Squarepusher, er ifølge Maijazz den viktigste «elektroakustiskacidteknobreakbeatjazz»-artisten fra Storbritannia, og en bandleder og bassist i verdensklasse. I gjennombruddet på midten av nittitallet ble han en referanse innen drum ’n bass. Nå er han klar med et nytt prosjekt, Shobaleader One, som beskrives som groovy jazzfusion.

– De er vel så groovy som Daft Punk, bare hakket hvassere. et bandkonsept som ikke ligner noe annet vi har hatt på festivalen, hvis vi skal tro Maijazz’ naturlig nok programmessig rosende omtale.

Spiller på Folken 12. mai.