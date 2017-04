Lura-tap i åpningen

Rogalandsavis

Luras Vetle Høivik fikk æren av å score det aller første målet i den nye regionalligaen i fotball, det som tidligere var 3. divisjon.

I kampen mot Starts rekrutter scoret Høivik allerede etter 16 minutter.

Det var også det eneste målet i den første omgangen.

For øvrig en omgang der et meget ungt hjemmelag var best, men de slet med å omsette sjanser i mål.

– Jeg synes vi hadde bra kontroll lenge på et ungt Start-lag. At vi ledet fram til pause var helt fortjent, sier Lura-trener Øystein Elvestad til RA.

Start scoret tre

I andre omgang var det derimot hjemmelaget som sto for målene.

Det ble nemlig flere.

– Vi trykket for så vidt på ganske lenge også da, men så fikk Start et mål på et frispark, fra 30 meter og utlignet. Dermed var de inne i kampen fordi vi ikke scoret på våre sjanser før det.

Med to kjappe mål mot slutten av kampen ble det 3–1 seier for det unge laget.

Tung busstur

Lura måtte ta bussen hjem med tap i serieåpningen.

– Det faktisk skikkelig surt, for dette var en kamp vi hadde troen på. Tre poeng er alltid målet, men vi visste også at vi møtte et ungt lag, men de gjorde det vi ikke gjorde nok av, nemlig score mål, sier trener Elvestad.

– Nå får vi bare nullstille oss og se framover, for allerede i neste kamp møter vi en av seriefavorittene på hjemmebane, nemlig Flekkerøy.

I den kampen er det ikke mange som forventer Lura-poeng.

– Men hjemme på vår bane skal vi bli vanskelige å slå, uansett hvilken motstander vi møter, mener Lura-treneren.

Kampfakta:

Start 2 – Lura IL 3-1 (0-1)

Sparebanken Sør Arena

Mål: 0-1 (16 min), Vetle Høivik, 1-1 (67 min), 2-1 (86 min), Mikael Ugland, 3-1 Mikal Ugland.

Gule kort: Eivind Dirdal, Lura IL.

Dommer: Sander Johannessen, Lysekloster IL.

100 tilskuere.

Luras lag: Eskil Leinebø, Sander Grelland, Jan Fabiano Kristiansen, Hampus Rydèn (Eivind Dirdal fra 28 min), Ole A. Nordahl, Simen Vedvik, Jose Marcano, Jules Sambou, Sander Bjørnå (Michael Bekke fra 73 min), Vetle Høivik og Alf Jacob Haaland Aano.