LSK avgjorde i aller siste minutt

Før kampen:

Når Viking møter Lillestrøm borte søndag er Zymer Bytyqi tilbake i startoppstillingen. Samuel Adegbenro er på sin side ute med gule kort.

De mørkeblå slo Kristiansund hjemme før landslagspausen i det som var en sårt tiltrengt opptur. Det forandrer likevel ikke på det faktum at laget ligger dønn sist på tabellen før møtet med LSK på Åråsen.

Lillestrøm har vist fin form den siste tiden og vunnet de to siste kampene. Erling Knudtzon har scorer fem ganger i disse kampen og Vikingf-trener Ian Burchnall var til RA klar på at de ikke må gi Arne Erlandsens menn noe bakrom å løpe i før kampen.

– Vi må være veldig klare på å ikke skape rom bak oss. De må ikke få kontringer med hurtige Knudtzon, sier engelskmannen – og fortsetter:

– Knudtzon er i meget god form, men det er også spissmakkeren hans Chigozie Udoji.

Hos Viking mangler Samuel Adegbenro. Han soner karantene etter at han fikk sitt tredje gule kort for å klage etter at han ikke fikk straffe i første omgang mot Kristiansund.

TV-bildene viste at han høyst sannsynlig skulle hatt akkurat det.

I hans sted kommer Zymer Bytyqi inn i laget. Tor André Skimmeland Aasheim fortsetter også etter at han fikk sin første kamp fra start sist.

Dette er for øvrig siste kamp for Michael Ledger i Viking. Stopperen er kalt tilbake til Sunderland og reiser etter dette oppgjøret hjem til England.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Claes Kronberg, Karol Mets, Michael Ledger, Kristoffer Haugen - André Danielsen, Steffen Ernemann, Julian Ryerson - Tor André Skimmeland Aasheim, Kwesi Appiah, Zymer Bytyqi.

LSK stiller slik (4-4-2): Arnold Otieno - Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Kind Mikalsen - Simen Rafn, Ifeanyi Mathew, Bonke Innocent, Aleksander Megalvis Andreassen, Erling Knudtzon, Chigozie Udoji.