LO: 27.600 jobber har gått tapt grunnet skattelette

Rogalandsavis

Økonomene har brukt beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for hvor mange arbeidsplasser som kan skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.

– Det viser at de 25 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser, sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi skaper jobber

Han er bekymret for at det skapes få arbeidsplasser under dagens regjering og mener det er sterkt faglig belegg for at det gir større effekt i krisetider å bruke penger direkte på å skape arbeidsplasser, fremfor å gi skattelette.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.

– Dette er viktig for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi. I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver hun i en epost til avisen.

Skuffet

Høyre-nestleder Bent Høie sier i en kommentar at han er skuffet over LO.

– Jeg er skuffet over at han som trolig blir ny LO-leder, så tydelig har valgt side. Gjennom dette utspillet fremstår LO som en organisasjon bare for de i offentlig sektor, men mange av medlemmene er ansatt i konkurranseutsatt privat næringsliv. For dem hadde situasjonen vært verre med en selskapsskatt på 2013-nivå, sier nestleder Høie i en epost til NTB.

– For at bedriftene som føler at de er over kneika skal tørre å investere, trenger vi fremtidsoptimisme. LO bidrar nå med det motsatte, sier han.

Høie mener det beste er å sette inn tiltak de stedene det er spesielt behov.

– Slik vi har gjort med skolebygg og sykehus på Sør- og Vestlandet i forbindelse med oljekrisen. Arbeidsledigheten har jo ikke økt overalt, sier Høie.