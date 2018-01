Rogalandsavis

Det som skulle være en gullavgjørende duell mellom ligaens to klart beste lag har blitt til topp mot middelmådighet, da Oilers ligger et hav med poeng bak Storhamar.

Når vi skriver januar 2018 er Get-ligaen på det nærmeste avgjort. Storhamar skal tryne solid for å kaste bort en 12 poengs ledelse. Oilers har på sin side nesten like stor avstand ned til kvalserien som til topp fire. Det er ufattelige 34 poeng opp til Storhamar.

Pål Gulbrandsen har et godt håp om at Oilers kan reise seg etter tap for bunnlaget Kongsvinger med å slå serieleder Storhamar i kveld.

– Det er hockey. Det fascinerende er at vi kan tape mot Kongsvinger og slå Storhamar. Alle kamper lever sitt eget liv, men vi må spille opp mot vårt beste om det skal skje, sier treneren til RA.

Oilers er fortsatt uten Phil Cornet, som nærmer seg etter sin bruddskade i hånden. Henrik Solberg er også ute, og kan bli det en stund da han har spilt med delvis avrevet leddbånd i albuen.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: Mads Larsen Mostue, Dennis Sveum, William Rapuzzi, Josh Soares, Peter Lorentzen

2. rekke: Daniel Rokseth, Villiam Strøm, Jonas Djupvik Løvlie, Lassi Kokkala, Magnus Hoff

3. rekke: Johannes Johannesen, Curtis Gedig, Markus Søberg, Kristian Forsberg, Eirik Salsten

4. rekke: Spencer Humphries, Lars Christian Rødne, Eirik Børresen, Henrik Medhus, Anders Tangen Henriksen