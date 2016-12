Live: Oilers leder over Sparta

Rogalandsavis

Andre periode:

35 min.: Sparta virker frustrerte nå. Samtidig tyner publikum dommerne etter noen Oilers-utvisninger etter alle Sparta har hatt. Kommer fort en her...

32 min.: Mååål! 1-3! Van Guilder får pucken av Kunes og kliner et håndleddskudd i krysset fra 8-9 meter. En perle!

30 min.: Medhus tas bak Spartas mål. Henriksen får to minutter for høy kølle. Nok et overtall for Oilers!

30 min.: Sparta fulltallige.

29 min.: Flere OK tilbud til Oilers, men det vil seg ikke i dette overtallet.

28 min.: Bare 12 sekunder igjen av fem mot tre i det Soares går i en unødig offside.

27 min.: Soares i tverligger! Samtidig får Sparta en utvisning for slashing. Da blir det fem mot tre. Roest får den for slashing på Soares.

27 min.: Oilers ikke veldig farlige det første minuttet av overtallet.

26 min.: Sparta avblåses for seks mann på isen! Oilers får en ny mulighet i overtall. Patrick Eriksson soner for Sparta.

25 min.: Oilers kommer fire mot to. Dessverre velger Van Guilder å skyte fra distanse på første forsøk. Feil valg!

23 min.: Bovim er plutselig fri og på skuddhold fra fin posisjon. Holm tar den.

22 min.: CDA skjærer inn fra skrått hold og skyter. Ward gir retur, men skyver den bort fra farlig sone.

22 min.: Fryktelig forsvarsspill av Oilers og Sparta får en gratismulighet. Heldigvis soser det det til for seg selv.

21 min.: Da er spillet i gang i Sparta Amfi.Sparta best i fem mot fem i første periode. Men Oilers dødelige i overtall.

Første periode:

20 min.: Pause i Sparta Amfi. Sparta med en god sjanse helt på tampen av peridoen som Holm redder. 13-10 i skudd.

19 min.: Oilers våknet da de endelig fikk spille i overtall. Nå ser det bedre ut også i fem mot fem. Sparta mer usikre.

17 min.: Mååål! 1-2! Tommy Kristiansen styrer inn et pass fra Soares. Oilers har snudd det på et minutt!

16 min.: Mååål! 1-1! Oilers scorer i det Sparta får en ny avventende utvisning. Soares styrer inn utligningen etter et skudd fra Humphries. Oilers fortsetter med 2 nye minutter i overtall!

16 min.: Oilers har etablert seg litt høyere i banen nå. Bovim ryker ut 2 minutter for Sparta for tripping. Oilers får en mulighet i overtall!

14 min.: Humphries kommer fri i fin posisjon, men skuddet rett på Samuel Ward.

11. min.: Mååål! 1-0 Patrick Andre Bovim får pucken helt alene på 3-4 meter og banker inn 1-0 i nærmeste hjørnet. Henrik Malmström med assist.

10 min.: Humphries får 2 minutter for roughing. Oilers i undertall.

10 min.: Stor sjanse til Sparta. Dessverre for hjemmelaget er avslutningen til Klavestad for dårlig fra fin posisjon. Holm redder.

8 min.: Oilers er ikke lysende, men ser bedre ut enn onsdag. Men det er utvilsomt Sparta som fører denne kampen.

5 min.: God redning fra Holm på en farlighet hvor en Sparta-spiller kom rundt kjøkkenveien og skjøt.

5 min.: Kristiansen og Soares steller i stand det som lignet på en farlighet for Oilers. Står 4-3 i skudd til hjemmelaget så langt. Det er bedre enn onsdag. Da var det 0-10 etter et kvarter.

3 min.: Oilers fortsetter med en del suspekte valg defensivt. Som tversoverpasninger i egen sone.

2 min.: Sparta tar initiativet innledningsvis. Som i DNB Arena sist.

1 min.: Da er vi i gang i Sparta Amfi! Hansen og Lüthke dømmer.

Før kampen:

Oilers møter Sparta på borteis til den andre kampen mellom lagene på to dager fredag kveld. Oilers tapte sist, men serielederen ønsker å slå tilbake direkte i Sparta Amfi

Oilers gikk på sitt andre hjemmetap for sesongen da Sparta slo laget med 3–2 på onsdag. Spesielt den første perioden til Oilers var meget svak i forhold til standardene vi har vent oss til fra laget.

Faktisk tok det 15 minutter før de løsnet sitt første skudd. Samtidig kjørte Sparta på mot Ruben Smith i Oilers-målet.

- Vi er ikke vant til å tape på hjemebane. Så vi har tre poeng å ta igjen her i kveld, sa Christian Dahl-Andersen til TV2 før kampen.

Oilers kjempet seg tilbake i kampen, men fikk en på nesen med seks minutter igjen. Da Tommy Kristiansen så ble utvist i resten av perioden, ble det tungt for Oilers å finne åpningen for en utligning.

Kampen i kveld er den siste i 2016, og Oilers kan uansett se tilbake på nok et fantastisk år.

Trener Pål Gulbrandsen har for anledningen rotert på keeperne. Henrik Holm er tilbake fra start etter at Ruben Smith startet sist. Smith ble for øvrig kåret til Oilers' bestemann i den kampen.

Oilers stiller følgende lag:

1. rekke:Solberg, Mostue - Salsten, Forsberg, Søberg

2. rekke:Sveum, Macaulay - Kissel, Van Guilder, Hoff

3. rekke: Kunes, Hiumphries - CDA, Soares, Kristiansen

4. rekke: Rokseth, Falk-Larssen - Lorentzen, Medhus, Talge