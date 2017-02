Lervig-øl kåret til Norges beste

Rogalandsavis

Han blir glad for å høre at Lervigs Barley Wine har blitt kåret til Norges beste øl av det velkjente nettstedet RateBeer.

– Å komme høyt på slike kåringer er ekstremt viktig for oss. Det gjør at folk velger oss framfor andre. Når du er på den listen, har du en kvalitet som ikke de andre har, sier Kleinstrup til RA.

Ølet som nå er kåret til landets beste, brygges én gang i året. Ølet ligger lagret ett år på Jack Daniels-fat til det er modent.

Enorm etterspørsel

Kleinstrup forklarer at ølet vil ha ulike nyanseforskjeller fra år til år.

– Det er en engangsopplevelse. Du kan ikke gjenskape nøyaktig det samme ølet to år på rad. Men vi vil heller ikke ha nøyaktig det samme ølet fra år til år, sier han.

Han venter nå at det vil komme en enorm etterspørsel etter Barley Wine, som allerede er et «ekstremt populært» øl, ifølge Kleinstrup.

– Ølet har vært utsolgt lenge allerede. Vi må alltid holde tilbake på salget, slik at vi får en bred distribusjon.

Beste nye bryggeri

Lervig er imidlertid ikke de eneste lokale som har gjort det godt på RateBeers kåringer denne uken.

Salikatt Bryggeri er kåret til landets beste nye bryggeri.

– Det er veldig hyggelig for oss, sier daglig leder Bjarte Halvorsen til RA.

Han mener at enkeltsortene som scorer høyest på slike kåringer alltid vil være en stout, triple IPA, Barley Wine eller tilsvarende.

Derfor synes han det er ekstra hyggelig at et bryggeri som Salikatt gjør det skarpt i en slik kåring.

– Vi brygger mer for folket. Det har gått bra, vi føler vi når bra ut i Rogaland, forteller Halvorsen.

Han ser imidlertid allerede et visst behov for en mindre omstilling i bedriften.

– Folk vil ha nyheter og smake nye ting. Det har gjort det vanskelig å selge ut alt vi har inne til enhver tid.

Planen for 2017 er derfor å produsere flere nyheter i 2016, samtidig som bryggeriet går noe ned på volum per sort.

Beste ølsted

RateBeer har også kåret Cardinal til Norges beste ølpub – igjen.

Ølkjennerne bak kranene i puben på Skagen er inne i toppen for sjuende året på rad. Det er daglig leder Tom Erichsen både stolt og glad for.

– Veldig gledelig, og ikke minst en anerkjennelse av arbeidet som legges ned her daglig. Vi setter stor pris på at innsatsen og den genuine interessen vi har for kvalitetsøl blir lagt merke til. Slike kåringer er det beste skussmål vi kan få, sier Erichsen, som skryter av de ansatte.

– Det er mange kunnskapsrike, ølinteresserte og dedikerte personer her som legger ned en stor innsats, sier han til RA.