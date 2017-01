Ledighet, bygging og flyktninger

Rogalandsavis

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) er klar på ledigheten vil få mye oppmerksomhet i 2017.

– Den aller viktigste oppgaven er å legge til rette for nye arbeidsplasser, sier Helgø til RA.

Hun regner med noe lavere boligbygging i 2017 enn forrige år, men trekker fram gigantiske samferdselsprosjekter, med Ryfast godt i gang, med Rogfast på vei og med bypakke Nord-Jæren, som rommer prosjekter for over 27 milliarder kroner, og der Bussveien er godt i gang.

– Dette blir vårt aller viktigste bidrag til å innfri klimaforpliktelser i Parisavtalen. Dersom vi skal klare nullvekst i biltrafikk, må vi skilte med et kollektivtilbud som folk vil benytte seg av, sier Sagen Helgø.

Bygger mye

Hun framhever at kommunen bidrar til høy byggeaktivitet.

– Vi investerer mer enn noen gang – over en milliard kroner i året de neste fire årene. Det er et av de viktigste motkonjunkturgrepene, og kommer både byggebransjen og oss innbyggere til gode, sier Sagen Helgø, og peker på at kommunen også har et vekstfond på 35 millioner for dem som vil jobbe med ny teknologi.

Bomstasjoner og bad

Uansett, flere bomstasjoner skal på plass i løpet av 2017, og byggingen av Bussveien fortsetter. Sykkelstamvei og flere veiprosjekter er en del av bypakken.

– Dessuten: Nye Gamlingen står ferdig sommeren 2017. Kulverten over E39 ved Mosvatnet er på vei, og dette blir et fantastisk område når det står ferdig, sier ordføreren.

Hun tok også opp ledigheten i den tradisjonelle nyttårsmottakelsen på Ledaal 1. nyttårsdag, og pekte på at den er på over 5 prosent både i Sandnes, Sola og Stavanger.

– I en internasjonal og i en historisk kontekst, er tallet langt unna kritisk. Men for oss gjelder det 3807 av våre innbyggere. For mange av dem som mister jobben er det veldig dramatisk, sier Stavanger-ordføreren.

Flyktninger

Flyktningsituasjonen var sentral i ordførerens tale, og hun trakk fram Rosenberg-lærlingen Sidiqi Habibullah, som hadde æren av å trykke på knappen som satte i gang det første stålkuttet av det som skal bli to fakkeltårn og tre gangbruer til Johan Sverdrup, en kontrakt på 600 millioner kroner og som sikrer jobb for 300 ansatte i tillegg til Habibullah og 28 andre lærlinger.

Sidiqi er født og oppvokst i Afghanistan og mistet begge foreldrene sine da han var 13 år gammel.

– Han er en av mange flyktninger som har gått gjennom Europa. Sidiqi endte til slutt opp i Stavanger. Her fikk han begynne på skole og nå skal han altså bli fagarbeider på Rosenberg. Det var sannsynligvis ikke akkurat det han drømte om som liten, sier Helgø.

Solidaritet og fellesskap

Hun pekte på at det ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på flukt i verden.

– Grusomhetene i Aleppo er ufattelige. Mange av våre innbyggere kommer fra Syria, og fra Irak, Jemen, Nigeria, og mange andre land med krig og konflikt, nød og terror. Jeg snakker så ofte om den internasjonale byen og det mangfoldet vi representer, fordi jeg mener det er noe av det beste med Stavanger. Det handler om vilkår for livskvalitet og verdiskaping, og det handler om solidaritet og fellesskap, sier Christine Sagen Helgø.

Ser lyspunkter

Også i Sandnes bekymrer ledigheten.

– Arbeidsledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå, sier ordfører Stanley Wirak.

Den er nå 5,3 prosent i Sandnes, høyest i Rogaland og høyest blant byene i Norge, men tross alt lavere enn toppen i januar i fjor.

– La oss håpe at vi har vært gjennom det verste. Den viktigste jobben for oss alle nå framover – vår jobb nummer én – er kampen mot arbeidsledigheten, sier Stanley Wirak, som også peker på lyspunkter.

– Jeg merker en gryende optimisme. Det er god byggeaktivitet, og jeg hører at aktivitetene innen oljevirksomheten tar seg opp, sier Wirak, som hadde nyttårstale på programmet i en mottakelse i Sandnes kulturhus 1. nyttårsdag.

Han er opptatt av å se på det som går bra i byen.

– Vi må ikke la nedturen i oljen overskygge alt det positive som skjer i andre deler av vårt næringsliv. Vi har vært gjennom tøffe tider før i byen, men vi har kommet gjennom det og byen har fortsatt å blomstre.