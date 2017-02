Ledger imponert over det han så

Rogalandsavis

Sunderland-stopperen ankom Stavanger seint tirsdag kveld. Onsdag rakk han en rask omvisning på stadion før det bar til Vikinghallen for sin første økt med klubben.

– Dette var bedre enn jeg ventet meg. Stadion var flott – ikke helt ulik Sunderlands – og alle fasilitetene ser flotte ut. Dette ser veldig bra ut, sier han til RA.

Var aldri i tvil

– Hva vet du om norsk fotball?

– Fint lite. Jeg har hørt om RBK og Molde ettersom de spiller i Europa. Ellers er det blankt, sier han.

Stopperen var med på en økt som naturlig nok inneholdt en god del spill mot to mål og man kunne raskt se at han har et godt nivå inne.

Ledger er fysisk sett en klassisk britisk stopper. Stor og sterk med gode ferdigheter i luften og duellspillet. Samtidig kunne en se at han likte å ha ballen og tok enkle og fornuftige valg.

– Det er alltid vanskelig å bedømme noen på en trening, men vi fikk absolutt se noen glimt av det han kan. Han er god med ball og snakker mye – selv om det ikke er lett når du ikke kjenner navnene på de andre, sier Ian Burchnall.

Ledger slet riktignok litt når han ble involvert i raskt kombinasjonsspill som involverte Samuel Adegbenro.

– Men det gjør de fleste spillere. Når Samuel er på er han skremmende god Stoppere kan generelt sett også ha en tendens til å flytte beina litt for lite, sier Burchnall.

Ledger selv var aldri i tvil om hva han ville da Viking og Burchnall tok kontakt.

– Jeg hørte om interessen for en uke siden og var aldri i tvil om hva jeg ville, sier 19-åringen.

Han har vært i Sunderland siden han var åtte år, men erkjenner at situasjonen er frustrerende nå. Han har sittet på benken på A-laget, men ikke fått spilletid. Nå føler han at han må prøve seg på et A-lag. Da kan Eliteserien være en god start.

– Her kan jeg få muligheten til å spille førstelagsfotball. Jeg tror et lån kan være en veldig god idé, sier han.

Utgående kontrakt

– Hvordan ser din kontraktssituasjon ut?

– Avtalen med Sunderland går ut til sommeren.

– Så en permanent overgang til Viking kan også bli aktuell?

– Sunderland er min klubb og jeg vil helst bli, men jeg holder alle muligheter åpne. Du vet aldri i fotball og det er fint å ha valgmuligheter.

Ian Burchnall erkjenner at han allerede har informert Sunderland om Vikings økonomiske situasjon. Han tror en avtale er sannsynlig å få til.

I så måte er det likevel en ulempe at Ledger ikke får vist seg i lørdagens kamp mot Start.

– Jeg skulle veldig gjerne spilt den kampen, men når det er sagt er det fint at jeg får være med å trene denne uken med klubben, sier Ledger.