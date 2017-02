Leder: Uber-romantisk delingsøkonomi

Rogalandsavis

Smarttelefoner og apper har gjort det enkelt å leie en leilighet i Barcelona eller skaffe seg transport i Paris. Den såkalte delingsøkonomien er for så vidt ikke noe nytt – det nye ligger i at teknologien setter utleier og kunde direkte i kontakt med hverandre uten hensyn til løyver, tillatelser, sikkerhet, skatt eller andre krav som gir dyrere tjenester.



Den romantiske versjonen av delingsøkonomien er nettopp at boligeiere kan leie ut deler av huset som de ikke trenger til vanlig, eller at bileiere kan «dele» på kjøretøyet sitt og dermed spare miljøet. I delingsromantikkens verden «frigis ressurser» gjennom Uber og Airbnb, mens de langt tøffere realitetene tilsier at spesielt de to nevnte firmaene støvsuger verdens markeder for milliarder på bekostning av taxiselskaper og hoteller. Fram til nå har delingsgigantene gått klar av kravene og regelverkene andre operatører er underlagt, slik at det dermed er en ekstrem konkurransevridning i markedene.



Å kjempe mot delingsøkonomien er som å snu elvene i Sibir, men i en velfungerende økonomi kan det ikke være slik at én part får ekstreme fordeler. Finansminister Siv Jensen (Frp) har unngått å være for bombastisk i synet på delingsøkonomi, og har fornuftig nok vært opptatt av å hente inn kunnskaper – noe hun har gjort gjennom utvalget som leverte sin rapport denne uken. Utvalget er enig om noe så ukontroversielt som at delingsøkonomi også må være skattbar, men er delt i synet på taxiløyver. Et frislipp i taximarkedet vil antakelig være det mest kontroversielle som kan skje i den nye økonomien.



Det er gode grunner til å advare mot frislipp av løyver og fjerning av regler som skal sikre både inntekter og sikkerhet. Det er ikke noe nytt ved et uregulert marked, ei heller er det mye deling ved at overskudd av overnatting og transport forsvinner til nettsteder i San Francisco.