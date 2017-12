Lavtrykk truer rakettutsikten

Rogalandsavis

– Et fortsatt lavtrykk i sør ser ut til å i hovedsak påvirke Sør- og Østlandet med nedbør på nyttårsaften, sier Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

Langs kysten på Sørlandet, og muligens også på Østlandet, ligger det an til regn på årets siste dag.

– Da blir det også en del skyer, tåke og fuktig. Det er nok de områdene som får det dårligste været sånn sett, fortsetter Moxnes.

Også Rogaland må belage seg på nedbør på søndag. I hovedstaden kan innbyggerne vente seg skyer og noe lokal tåke, mens det er beboere i Midt- og Nord-Norge som kan se fram til den beste utsikten for rakettoppskyting.

– I nord kan det være noen høye skyer opp til og med Nordland, men det ser ut til at det er såpass høyt at man kan få fin utsikt til fyrverkeri under, sier Moxnes, og legger til at litt lave skyer kan ødelegge noe for utsikten på Finnmarksvidda.

Finværet fortsetter

Fredag er det ned i minus 30 grader flere steder i Indre Finnmark. Meteorologisk institutt varsler at kulda kommer til å dempes utover dagen, og det kommer ifølge Moxnes ikke til å være superkaldt noen steder i landet på nyttårsaften.

– For Østlandets del vil det ligge rundt 0 grader. På Sørlandet blir det litt varmegrader, mens det på Vestlandet har vært litt usikkert.

I tillegg til fint vær gjennom nyttårshelga, vil det nye året også starte bra i nord.

– Starten på uka blir også best i nord. Da er det ventet fortsatt nedbør i sør og opp mot Midt-Norge. Så blir det mer stabilt og kaldere på Østlandet neste uke, sier Moxnes. Hun sier at selv om det ikke er ventet sprengkulde, kan det bli ned mot 10 kuldegrader de kaldeste stedene på Østlandet.

Gode skiforhold

Etter snøvær og kulde flere steder i landet i løpet av romjula, begynner det å bli gode skiforhold mange steder. Skiforeningen skriver at det flere steder i Marka nå er opptil 70 centimeter snø, og de beste forholdene er på over 300 meter.

– Vi går nyttårshelgen i møte med veldig fine forhold mange steder i Marka, sier løypesjef i Skiforeningen, Hege Blichfeldt Sheriff.

Også i Oslo, der det ikke ligger mye snø på bakken i sentrum, må ikke beboere som vil spenne på seg skiene reise langt unna.

– Det er nesten overraskende bra for mange med tanke på hvordan det ser ut i byen, sier Moxnes, og nevner Frognerseteren som et sted der forholdene ligger til rette for skiturer.