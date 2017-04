Kunes legger opp for å bli juniortrener i USA

Rogalandsavis

Rekken med Oilers-spillere som spilte sin siste kamp i tirsdagens 5-2-seier over Frisk Asker vokser. Tim Kunes er foreløpig siste mann ut til å pakke snippesken og flytte hjem til USA. Det skjer på søndag.

– Det er rett tid for meg til å legge opp nå. Jeg er veldig glad for at vi vant kongepokalen i min siste kamp, og at jeg til og med klarte å score. Det gjør at jeg virkelig føler at jeg gir meg på topp, sier Kunes til RA.

Tok avgjørelsen for to måneder siden

Kunes, som blir stående med 187 kamper for Oilers over to perioder, ønsker å takke fansen og alle som har støttet han mens han har vært i Norge.

– Jeg har hatt det veldig fint her i Stavanger. Det var også grunnen til at jeg kom tilbake, fordi både jeg og konen min trives utrolig godt i byen og med laget. Begge har fått Oilers som vårt nye favorittlag i hockeyverdenen, og det er ikke uten grunn. Alle i organisasjonen, spillerne og fansen har vært fantastiske, og det har vært en strålende opplevelse for oss, forteller Kunes.

Den solide backen med 32 mål og 120 målgivende for Oilers skal nå teste ut ferdighetene sine som trener for New England Wolves' juniorlag.

– Jeg har alltid ønsket å bli trener etter at jeg la skøytene på hyllen, og nå følte jeg at tiden var inne. Mens du blir eldre så begynner du å tenke på hva du skal gjøre etter karrieren, og for to måneder siden var det vel vi tok avgjørelsen om at nå var tiden inne. Jeg har ikke sagt det til noen, da jeg konsentrerte meg om å fullføre sesongen på en best mulig måte, sier Kunes som fortalte spillerne og klubben det etter tirsdagens kamp.

Vil tipse Oilers om gode talenter

Han er ikke helt sikker på hvordan Tim Kunes kommer til å bli som trener, men vil dra nytte av de som har trent ham.

– Jeg har hatt mange gode trenere opp igjennom årene, både her i Stavanger med Petter Thoresen og Pål Gulbrandsen, men også andre steder. Så jeg vil forhåpentligvis ta med meg det beste fra de alle og sette det sammen til noe bra, sier Kunes og ler.

30-åringen slår dermed følge med Mark van Guilder, Dan Kissel, Tommy Kristiansen, Christian Dahl-Andersen og Ruben Smith som alle forsvinner etter sesongen.

– Det ser ut til at det kanskje er flere som forlater klubben samtidig nå enn før, men Pål Higson er uansett veldig flink til å bygge lag og finne spillere. Så jeg har ingen bekymringer over at Oilers også neste sesong skal få et sterkt lag. Og hvis jeg finner noen gode spillere i USA som jeg tror kan gjøre en god jobb, så vet jeg i hvert fall hvem jeg skal tipse, sier Kunes.

