Kunde stakk av – sa hun skulle ut i bilen og hente lommeboken

Rogalandsavis

Mandag forrige uke kom en kvinne inn i neglesalongen California Nails i Salvågergata i Stavanger sentrum. Hun bestilte en time til onsdagen, to dager etter.

– Hun oppga falskt navn og telefonnummer, sier innehaver av California Nails, Trine Fajardo, overfor RA.

I én og en halv time fikk kvinnen i 20-årene neglebehandling. Da hun skulle betale i kassen, sa kunden at hun måtte ut i bilen og hente lommeboken sin. Hun kom aldri tilbake. Regningen var på 1000 kroner. Det var negledesigner Asta Vaicekaviciute som behandlet kvinnen.

Snakket lite

– Hun så normal ut, ikke som en kvinne som behøvde å stjele fra oss. Hun snakket veldig lite, og svarte kun i en og to setninger. I tillegg ga uttrykk for at hun hadde veldig dårlig tid. Behandlingen tar vanligvis to timer, men flere ganger ba hun meg kjappe meg. Derfor ble vi ferdige på 1,5 time, forteller Vaicekaviciute.

Vaicekaviciute er fra Litauen, og det ble derfor snakket engelsk. Men ut ifra det som ble sagt er negledesigneren sikker på at kvinnen er norsk.

– Jeg angrer på at jeg ikke ba henne legge igjen noe verdifullt i kassen da hun skulle ut i bilen. Men man hører jo at nordmenn er så ærlige. Alle stoler jo på alle her, sier Vaicekaviciute.

– Det virker som at kvinnen hadde tenkt dette nøye igjennom, siden hun oppga falskt navn og telefonnummer. Vanligvis bestiller folk på nettet, og da kan man ikke oppgi falsk nummer fordi man får avtalebekreftelse på telefonen, legger Vaicekaviciute til.

Samme dag skrev innehaver Trine Fajardo et innlegg om episoden på Facebook-siden Stavanger Expats, en gruppe for utlendinger i Stavanger-området.

– Det var mest for å lette på trykket, for jeg må innrømme at jeg var sint. Vi er en liten bedrift om liker ikke å bli lurt. Jeg ville også advare andre om kvinnen, og kanskje var det noen som vet hvem det var. Stavanger Expats gruppen er veldig sosial og man kan spør om alt, sier amerikanske Fajardo, som har drevet salongen i snart to år.

– Det er andre gang noen stikker fra regningen. Forrige gang var to år siden. Da var det snakk om en kvinne som etter hvert ble tatt for flere tyveri, sier Fajardo, som advart andre neglesalonger om kvinnen, da hun trolig må få dem ordnet på nytt.

Håper om å finne kvinnen er lite, men ifølge negledesignerne er hennes nye negler lett gjenkjennelige.

Rosa negler

– Hun har rosa, lange negler. Hun hadde blondt hår og var trolig i midten av 20-årene, forteller Fajardo.

Saken ble ikke anmeldt til politiet.

Politiførstebetjent Ketil Tjørhom sier det er vanskelig å finne kvinnen.

– Det er trist slikt skjer. Hvor ofte det skjer er vanskelig å si. Fordelen med å anmelde er at dersom personen blir tatt ved en annen anledning, så er det lettere å oppklare, sier Tjørhom.