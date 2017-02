Kun elleve etablerte menn

Rogalandsavis

Denne uken spilles den første treningskampen i 2017. Om en sammenligner årets Viking-tropp med troppene siden opprykket i 1988, er det liten tvil om at vi snakker om full unntakstilstand.

Ingen trenere har vært i nærheten av å ha så dårlige forutsetninger og rammer som Ian Burchnall i år har. Det bør omgivelsene huske på. Dette vil fort handle om å holde seg. Det har også klubben for lengst slått fast i sportslig utvalg. Den eneste grunnen til at de mørkeblå ikke innrømmer det offentlig, er kommersielle hensyn.

Likevel er støyen mye mindre. Ian Burchnall visste hva han gikk til og syter ikke nevneverdig – bortsett fra litt irritasjon over at Eggert Jonsson glapp. Forutsetningene skal selvsagt ikke frita Burchnall for resultatkrav. Men jeg synes måten han har føyd seg på, og mye av det han har sagt i vinter, fortjener ros. En slik «just get on with it»-holdning må til om Viking skal lykkes.

Samtidig skal Burchnall også vokte seg for å bli for snill. Gode trenere stiller også krav til omgivelsene. Det er trenerens mandat å mase litt – rød sone eller ei. Jeg sier ikke at han skal renne ned veggene hos Eirik Henningsen. Dette er en balansegang og mye fingerspissfølelse. Men jeg ville bedt om en litt bedre forklaring på hvor videresalgsmillionene fra Bjarnason og Ingason blir pløyd om jeg var Burchnall. På bakrommet.

Austbø, Ryerson, Kronberg, Mets, Danielsen, Haugen, Ernemann, Ibrahim, Haukås, Pedersen og Adegbenro. Der har du de 11 etablerte i en tropp på 20. Spillere en ganske sikkert vet klarer seg greit i Tippeligaen. Det sier seg selv at det er sårbart. Så kan du kanskje ta med Bytyqi om godviljen legges til, men han slet i fjor.

Nå skal laget i gang med vinterens treningskamper. Å løse logistikken på en grei måte med 20 spillere er ingen umulighet. Viking er ikke så langt unna dobbeltdekning i antall. Den største utfordringen er for mange midtbanespillere (8) kontra forsvarere (6) og kvalitet på de nest beste.

Om Burchnall ikke lykkes med å låne inn en stopper må Michael Haukås omskoleres mer eller mindre permanent. Det bør la seg gjøre. Han klarte seg helt greit i fjor.

Det store spørsmålet er om summen av mange «OK» og «helt greit» er godt nok til serien starter. Nøkkelen er å treffe med spillestil og unngå skader. Da kan Viking overraske litt. For så god er ikke eliteserien.

