Fire poeng skiller nå de to lagene med to serierunder igjen. Dersom de lyseblå ikke hadde vunnet søndag ville muligheten for et direkte opprykk forsvunnet for mannskapet til Bengt Sæternes.

Det så lenge ut for at den muligheten skulle gjøre det, men et fantastisk duppende langskudd fra Axel Kryger etter 78 minutter avgjorde oppgjøret.

Elverum, som er i akutt fare for å rykke ned til 2. divisjon, kastet alt de hadde i angrep etter scoringen men maktet ikke å utligne mot et defensivt solid og godt organisert Sandnes Ulf.