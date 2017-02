Kronikk: «Solidaritet og næringsliv»

Rogalandsavis

Av: Jan Erik Søndeland, bystyrerepresenant Stavanger Venstre

I helgen var Rogaland Venstre samlet for å vedta partiets prioriteringer til kommende stortingsprogram. I salen satt partileder Trine Skei Grande og fulgte debatten. Ikke tilfeldig. Rogaland er et svært viktig fylke for Venstre. Fylkeslaget har allerede fått solide gjennomslag. Og det er mer i vente. Her følger noen godbiter.

Før jul ble Iselin Nybø enstemmig klappet inn som Venstres soleklare toppkandidat til stortingsvalget 2017 Ikke bare er det bra for Rogaland Venstre. Det er bra for rogalandsbuen. For Nybø holder en høy stjerne i Venstre nasjonalt og har hatt betydelige politiske gjennomslag i den inneværende perioden. «Rogaland har kjempemye å takke henne for, og det tror jeg dere vet», sa Trine Skei Grande under sin tale til fylkesårsmøtet. Eksempler på saker hvor Nybø har vært svært toneangivende, for ikke å si avgjørende:

1. Bedre vilkår for barna: Innføringen av gratis kjernetid i barnehagen for 3–5 åringer, og helt gratis barnehage for familier med lav inntekt. I tillegg har Nybø fått gjennom prøveordning med gratis SFO til Stavanger. Viktige endringer for å gi alle barn like gode muligheter fra starten av, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok.

2. Opprettelsen av spesialiserte dyrekrimenheter i politiet (ofte kalt «dyrepoliti»). Enheten skal jobbe med å avdekke grove overtredelser mot dyr i Rogaland. En viktig seier for Venstre, og en viktig seier for alle som er opptatt av at dyrene skal ha det godt.

3. Beredskapstiltak i Preikestol- og Kjerag-området. For første gang har staten bidratt med direkte bidrag til tiltaksmidler. En stor seier!

4. Storsatsing på forskning og studentene: Innføring av 11 måneder studiestøtte, slik at studenter ikke er avhengig av ekstrajobb ved siden av studiene. Under perioden med Ap/Sp/SV-regjeringen var UiS tilgodesett med kun 74 stipendiater. Dette har Nybø kjempet for å øke hvert eneste år, slik at UiS etter snart fire år med Nybø på tinget nå har totalt 167 stipendiater! I tillegg har hun vært med å sikre 370 nye studieplasser på UiS.

På fylkesårsmøtet i helgen gikk debatten heftig rundt det kommende Stortingsprogrammet og om hvem Venstre bør samarbeide med etter valget. Først, litt om programmet. Skole, miljø og nye arbeidsplasser er gjerne det man først forbinder med Venstre, og også i årets program er dette sentrale satsingsområder.

1. Skole: En god skole er det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. I en god skole er lærerne bærebjelken og derfor vil vi gi dem ressurser til å holde seg oppdatert og utvikle seg på de områdene de ønsker. Den psykiske helsen til elevene er svært viktig, derfor skal oppfølgingen av mobbing styrkes. I tillegg gikk Rogaland Venstre inn for å ha både logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig på alle skoler. Vi vil også styrke fagplanen blant annet gjennom satsing på språkkunnskaper og programmering/koding.

2. Miljø: Venstre er klokkeklare på at naturen kan bevares samtidig som vi produserer nok energi til å dekke verdensbefolkningens behov. Vår resept er sterkt vern av truet natur, samtidig som vi legger til rette for fornybar og effektiviserer eksisterende energiproduksjon. Så skal vi sørge for at det lønner seg for deg å ta grønne valg i hverdagen. Derfor vil vi presse prisene ned på kollektivtransport, bygge rask skinnegående transport i byene (staten skal dekke 75 % av kostnadene) og lyntog mellom byene. Alle nye biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. I tillegg vil vi gi skattefradrag og investeringsstøtte til lokal energiproduksjon for både privatpersoner og bedrifter.

3. Arbeidsplasser: Den akutte arbeidsledigheten mange nå opplever skaper press for kjappe politiske løsninger. For Venstre har det imidlertid vært viktig at flest mulig av de nye arbeidsplassene må være varige. Ikke jobber som forsvinner like fort ut vinduet med neste store oljeprisfall. Derfor har Venstre jobbet hardt for å gjøre det lettere og billigere å etablere bedrifter i nye sektorer, samtidig som er vi klare på at Norge skal drive med olje og gass i en god stund til framover. I helgen gikk vi inn for en rekke nye tiltak, blant annet å støtte etablering av ren produksjonsteknologi i de største norske industrigrenene, en ny KapitalFunn-ordning for mer risikokapital til nye bedrifter, fjerning av arbeidsgiveravgift for nye selskaper med under 5 ansatte, bedre trygdeordninger for næringsdrivende og satsing på næringer som fiskeri, jordbruk, IKT, bioteknologi, marineteknologi, reiseliv, mm. Samtidig vil vi opprette nye arbeidsplasser for grupper som er avhengige av varig tilrettelagt arbeid.

Andre programpunkter som Rogaland Venstre vedtok i helgen:

4. Etablering av en nasjonal smartby-satsing, strategisk samarbeid med ledende smartby-nasjoner, og å tydeliggjøre det øverste politiske ansvaret for digitaliseringen av Norge.

5. Støtte forskning og utvikling, og ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet.

6. Kutte ventetiden ved sykehusene ved å opprette kveldsåpne poliklinikker og gi spesialister anledning til å drive kveldspraksis på sykehus.

7. Øke antall studieplasser i medisin slik at flere kan utdanne seg hjemme i Norge.

8. Endre loven slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling og sikre rett til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning.

9. Sette av minst 1 % av BNI til utviklingssamarbeid og styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter.

10. Å styrke Hæren og Heimevernet, og være ufravikelige på at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater.

Et uunngåelig tema under helgens fylkesårsmøte var hvem Venstre bør samarbeide med etter valget. Ikke uventet ble det en debatt hvor en H/KrF/Venstre-regjering ble løftet som det foretrukne alternativet. Dernest en debatt om Frp og Ap, herunder hvem av disse som skulle få verstingprisene innenfor klima, innvandring, og evne til politisk samarbeid. Selv om det ble påpekt at Frp gjerne har vært mer retorikk enn faktisk handling, var stemningen på fylkesårsmøtet at Frp-støyen langt på vei har overdøvet de mange politiske Venstre-seierne denne Stortingsperioden. Den realpolitiske konsekvensen kan fort være at Frp nå har spilt seg selv sjakk matt, med det resultat at det kan bli svært lenge til de igjen får nøkler til noen regjeringskontorer.

Det blir en svært spennende vår. I slutten av mars reiser vi til Venstres landsmøte i Ålesund for å vedta vårt endelige program. Uansett hva vi lander på til slutt er jeg sikker på den røde tråden vil bli like muligheter for alle, nye arbeidsplasser og globalt ansvar.