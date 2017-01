Kronikk: Nei til profittjag i offentlige tjenester

Rogalandsavis

Av Sahfana M. Ali, fraksjonsleder i kommunalstyret for levekår, Ap

Kommunalstyret for levekår hadde møte 17. januar. Der ble saken om videre drift av Boganes sykehjem behandlet. Høyre/Frp og flertallspartiene fikk flertall for å konkurranseutsette Boganes sykehjem og Arbeiderpartiet vil at Stavanger kommune skal overta driften av Boganes sykehjem. Hvorfor?

Det er forskjell på det private og det offentlige. En forskjell vi skal respektere. Det offentlige lever av er skattekronene vi alle betaler inn. Målet med et velfungerende velferdssystem er å få mest mulig og best mulig tjenester for fellesskapet, ut fra det vi betaler inn. Et privat kommersielt selskap har derimot, og skal ha et mål om å gå med overskudd og utbytte. Det er en forutsetning for et hvert selskap som skal være levedyktig over tid.

Det første sykehjemmet som ble konkuranseutsatt i Norge var for 20 år siden i Moss, 1997. Begrunnelsen var at det skulle bli mer effektiv drift og dermed billigere drift, bedre kvalitet og ikke minst at brukerne skulle sikres valgmulighet. Men er det slik i praksis?

De siste årene har det vært en kraftig vekst i antall private sykehjem i norske kommuner, som regel i regi av NHO og Høyre/Frp. I Stavanger har vi kun et kommersielt sykehjem og det er Boganes. I tillegg har vi har 6 sykehjem som er drevet av ideelle organisasjoner. Når det er sagt, så har ikke Arbeiderpartiet mistillit til de private aktørene. Vi er positive til ideelle organisasjoner, som drifter sykehjem uten å ta ut profitt. Jeg har selv vært på Boganes og sett noe av det tilbudet de har. De har dyktige ansatte som gjør en god jobb, det er det ingen tvil om. De er profesjonelle og omsorgsfulle. Men vår erfaring tilsier også at det er de ansatte som kan komme i skvis hos et kommersielt selskap.

Det har vært mange oppslag om lønns- og pensjonstap for de ansatte, når sykehjem blir konkuranseutsatt og skal driftes av kommersielle selskap. Det er flere eksempler på dette, blant annet ved Romsås sykehjem i Oslo. Her kan en hjelpepleier tape flere hundretusen kroner i pensjon, hvor Attendo overtok driften i 2015. Dessuten er minstelønna for hjelpepleiere og ufaglærte i året titusenvis av kroner lavere i kommersielle sykehjem enn i kommunale sykehjem. Ansatte får betydelig dårligere pensjonsbetingelser, kveldstillegg, nattillegg og høytidstillegg er også mye lavere i kommersielle sykehjem.

En omfattende rapport «Marketisation in Nordic eldercare», fra Sverige, kan bekrefte det som skjer i Oslo ved kommersielle sykehjem. Rapporten viser nemlig at private, kommersielle sykehjem har færre ansatte, færre heltidsstillinger, flere timeansatte og det er lavere formell kompetanse blant de ansatte. De kutter både i bemanningen og kvaliteten for å tjene penger til eierne. Dessuten går mye av offentlige midler på tilsyn og kontroll av de kommersielle sykehjemmene. Arbeiderpartiet vil bruke hver eneste offentlig krone til brukerne og det sikrer vi gjennom kommunaldrift av sykehjem. I tillegg vil vi sikre at alle ansatte har gode og rettferdige lønns- og pensjonsrettigheter. Derfor sier vi nei til profittjaget i offentlige tjenester.

Veksten av private kommersielle har ikke skjedd fordi det er et folkekrav, eller fordi det er behov for det, men fordi blåblå politikere har satt privatisering av offentlig velferd som et mål i seg selv.

Jeg må imidlertid innrømme at det er interessant at Høyre/ Frp med flertallspartiene i Stavanger har kommet fram til en meget interessant måte å konkuranseuttsette Boganes sykehjem på. Nemlig med kriterier som tilsier blant annet, at leverandører skal dokumentere godkjente tariffavtaler og pensjonsrettigheter. I tillegg skal kostnadsrammen som legges til grunn være tilsvarende kostnad som for driften av øvrige sykehjem i kommunen og følge samme prisutvikling som disse. Med dette innrømmer flertallspartiene at vilkårene for ansatte i kommersielle sykehjem er dårligere og at kommersielle sykehjem driftes dyrere enn det offentlige. Derfor håper Arbeiderpartiet nå som Boganes sykehjem er konkuranseutsatt, at disse kriteriene vil gjøre det enklere for private ideelle og kommunale å vinne anbudsrunden enn de kommersielle.

I finansutvalget 26. januar stilte jeg spørsmål om hvor mye utbytte Aleris Omsorg AS har tatt ut i drift av Boganes sykehjem de siste fem årene. Styret i Boganes sykehjem ønsker ikke å gå ut med regnskapet. Som folkevalgt tolker jeg dette som svært negativt, da selskapet velger å tilbakeholde relevant informasjon fra offentligheten.

For Arbeiderpartiet er beboerne og de ansattes vilkår førsteprioritet. Våre eldre er ikke til for at noen skal tjene penger og ta ut profitt på bakgrunn av deres behov.

Hvordan vil du politikerne skal bruke skatteinntektene dine? Skal vi bruke skatteinntektene for å styrke velferdssystemet eller skal vi skal bruke det til å kjøpe tjenester av et privat selskap, som har mål om å gå med overskudd og ta utbytte? Vel, det kan du avgjør ved høstens Stortingsvalg, det er nemlig opp til deg hvem og hvordan landet skal styres.