Kronikk: Det digitale rådhus

Rogalandsavis

Av Odd Jo Forsell (H), leder Kommunalstyret for Administrasjon og lønn, Stavanger kommune

Det norske bankvesen har vært forbilledlige i så henseende. Mens man i USA fremdeles bruker sjekker, har norsk bankvesen i løpet av få år gått fra bankgiro, brevgiro til nettbank, mobilbank og Vipps/mCash. Et skrekkens eksempel på hvordan det går når en ikke følger med i utviklingen er Kodak som ikke så verdien i digitale kamera, noe som endte med konkurs. Om få år er det slutt på papiravisene. LP-ene ble erstattet av CD-er som igjen er erstattet av streaming fra nett.

Avisene kommer til å gå samme vei. Slik det er nå trykkes gårsdagens nyheter på trykkeriene om natten, kjøres ut til avisbudene som igjen kjører rundt og putter de i postkassene. På den måten leser vi gårsdagens nyheter i stedet for nettavisenes stadig oppdaterte nyhetsbilde. I dagens mediesamfunn går det fort, nettopp p.g.a. digitaliseringen. Nå kan du lese papirutgavene av Aftenbladet kl. 23:00 dagen før papiravisen kommer ut. Hvor lenge kan vi bruke penger på dyre trykkerier, hogge ned skog og betale lønn for å putte i postkassene når vi nærmest kostnadsfritt kan sende det elektronisk? Kanskje 4–5 år til?

Det samme gjelder posten. Hvorfor sende per brev når en kan sende gratis som e-post? Posten reduserer allerede hyppigheten av ombæring går, om noen år er det nok slutt, bortsett fra å hente pakker og eventuell post på nærbutikken. Vi kommer om noen år til å si, «Husker dere da vi hadde postkasser og papiraviser?». Andre eksempler på hva som er i ferd med å komme for fullt er 3D-printing og selvkjørende biler

Kommunene må åpenbart følge etter i utviklingen. Banker, aviser, musikkformidlere og andre har blitt drevet fram av konkurranse. Følg med eller bli utkonkurrert, har vært deres valg. Kommunene har ikke samme press, fordi de i realiteten er i en monopolsituasjon, i hvert fall innenfor kommunens grenser. Men dersom vi vil være konkurransedyktige i forhold til andre kommuner, og ønsker å tilby gode og kostnadseffektive tjenester, må også kommunene følge med. Digitalisering er utvilsomt et middel for å få bedre og rimeligere tjenester. Ressurser kan omprioriteres fra papirflytting og byråkrati til omsorg og velferd. Allerede har alle politiske dokumenterer i

Stavanger kommune har gått fra papir til å bli heldigitale. Før fikk jeg bunke på bunke med papirer hjem, så mye at jeg måtte ha grønt boss-spann i størrelse XL. Nå kommer alt på iPaden. Det må bli slutt på papirveldet. Hvor lenge skal vi holde på fylle ut papirskjema, legge det i konvolutten, klistre på frimerke som du må kjøpe i butikken, legge i postkassen, få postbudet til hente det og kjøre det til postkontoret hvor det sorteres og kjøres ut igjen til kommunens postkasse, der skal det åpnes, sendes til både saksbehandler og arkiv? Dette er både tidkrevende og dyrt i forhold til elektroniske skjema som kan pre-utfylles med søkers opplysninger automatisk for standardopplysninger som navn, adresse, mv. Svaret er selvsagt. Vi kan ikke stå imot utviklingen, tvert imot, vi bør heie den fram. Noen vil innvende at arbeidsplasser går tapt og at eldre og andre som ikke bruker PC faller utenfor. Til det første, utviklingen kommer uansett. Digitalisering vil skape nye arbeidsplasser både i næringslivet og i kommunene. Ingen vil bli sagt opp i Stavanger kommune, men kommunen vil gradvis kunne fase ut kompetanse den vil ha mindre behov for ved naturlig avgang og i stedet fase inn personer med annen kompetanse, for eksempel It-kompetanse. Over tid vil ressursene kunne brukes på f. eks. mer omsorg og undervisning.

Vi kan ikke sette utviklingen på vent på grunn av alle dem som ikke bruker PC. Yngre pårørende må ta ansvar og hjelpe, og selvfølgelig kommunen må gi bistand til dem som trenger det.

Digitalisering er et middel til å gi kommunens innbyggere bedre tjenester, ikke bare i søknadsprosesser men også for eksempel innen omsorg. Med såkalt velferdsteknologi kan brukere, både for å registrere eldre som faller ut av sengen eller på gulvet i stua, gi medisiner til rett tid, oppfølging av kronisk syke. Dette kan gi brukerne trygghet og store besparelser for kommunen. Ifølge Ny Analyse vil norske kommuner samlet kunne spare opptil 41 milliarder kroner per år. Muligheten til innsparing og omprioritering er enorme dersom vi tar ny teknologi i bruk. Vi er nå startgropen med Smartby-satsingen hvor store grep tas.

Min drøm er at Stavanger får det digitale rådhus, hvor det som kan skje elektronisk skjer elektronisk.