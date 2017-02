Kronikk: Aktivitet nå, nye jobber i morgen!

Rogalandsavis

Av Erlend Jordal, bystyrerepresentant for Stavanger Høyre

Norge har lenge levd i en økonomisk gullalder. Oljeprisen har vært høy og høyere enn høy, finanskrise merket vi aldri noe til. Alt var bare velstand. Var vi for avhengige av oljenæringen? Eller var dette tiåret da vi høstet maksimalt av våre naturressurser? Vi tjente jo gode penger men dette kunne ikke fortsette i all evighet.

I 2013 ble regjeringen valgt på et program som handlet om omstilling, langsiktig bygging av nye næringer og det å rigge landet for forandring.

Det skulle vise seg at behovet for omstilling kom mye raskere enn noen hadde trodd. Det startet alt i 2014. Oljeprisen ble mer enn halvert. Plutselig var oppgang snudd til skarp nedgang. Spesielt i Stavanger-Regionen, selve navet i den nasjonale oljenæringen, ble en hardt rammet. Oljeselskapene så at de hadde et stort behov for å kutte kostnader, slik at de kunne være konkurransedyktige i fremtiden. Regionen vår stod med begge bena midt i en krise. Vi måtte snu oss rundt. Vi måtte se etter nye muligheter.

Stavanger var med ett midt oppi samme situasjon som Eindhoven i Nederland opplevde fra 1990-tallet og utover. Byens arbeidsplasser og industri svermet rundt Phillips. Bodde du i regionen var sjansen stor for at du jobbet i Phillips, eller i en bedrift med stor tilknytning til Phillips. Av de 180.000 arbeidstakerne i byen var 30.000 ansatte i Philips, mens 20.000 flere jobber var avhengige av Philips. Alt var avhengig av at elektronikk-giganten gjorde det bra. Også her fant man brått, og smertefullt, ut at nedgang gjør vondt for by og mennesker. Da Philips opplevde en massiv nedgang, måtte byen omstille seg. Man måtte finne nye næringer å leve av. Nedgangen i Phillips resulterte i at over 25.000 arbeidsplasser forsvant på kort tid. I tillegg hadde bilprodusenten DAF – den nest største virksomheten i byen - store problemer, som resulterte i enda flere oppsigelser.

Man kan på mange måter si at situasjonen man opplevde i Eindhoven er sammenlignbar med situasjonen vi ser i Stavanger nå. For å ikke falle helt i depresjonen, så er Eindhoven i dag en av verdens Smarteste byer, og har satset tungt innen smart-teknologi. Her fant de et område, og satset. Det må vi også i Stavanger.

Men først kommer alle de kortsiktige tiltakene som skal redusere ledigheten mens økonomien girer om. Nå som vi har gått inn i 2017 kommer en lang rekke håndsrekninger fra det vedtatte statsbudsjettet. 30 millioner for å hjelpe unge arbeidsledige ut i arbeid, aktivitet eller utdanning gjennom NAV. Disse skal garantere unge arbeidsledige jobb, aktivitet eller utdanning i løpet av åtte uker. Prosjektet starter i Rogaland. I tillegg kommer det 350 millioner til ekstra vedlikehold og småtiltak i 2017, som kommer i tillegg til det regjeringen bevilget for 2016.

For Stavanger kom det 28,9 millioner i direkte vedlikeholdstiltak fra Regjeringen sommeren 2016. Penger som ble pøst inn til tiltak i tillegg til de midlene kommunen allerede hadde satt av til vedlikehold. Totalt kom det rett under 220 millioner kroner til kommunene i Rogaland som skapte aktivitet og arbeid. Regjeringen ser oss og kommer med tiltak.

I September 2016 ble det klart at det kommer penger til nytt grafisk museum i Stavanger. Staten stiller med 30 millioner, Stavanger kommune og fylkeskommunen tar resten av den totale investeringen på 90 millioner kroner. Byggingen starter allerede i år. De velkjente «Iddisene» som prydet sardinbokser, og som ble et hyppig samleobjekt for mange, får nå en egnet plass i nasjonens hukommelse. Det er også gitt oppstartsbevilgning til nytt sykehus for regionen vår på over 12 milliarder kroner i 2016. Satsingen nasjonalt fortsetter.

Til tross for høy arbeidsledighet og lavere inntekt til kommunen, investerer Stavanger stort de neste fire årene. Faktisk investerer kommunen opp imot 4,7 milliarder kroner. Dette er penger som går til ny dobbel Hetlandshall. Vaulen skole, Madlamark skole og Gautesete skole rehabiliteres og får nybygg. Lervig sykehjem bygges ferdig. Stavanger Svømmehall rehabiliteres. Gamlingen står snart klar for bruk. I tillegg investeres det i barnehager, omsorgsboliger, parker og moderne ledningsnett for vann og kloakk.

Skal Stavanger løfte seg, trenger vi nye arbeidsplasser. Da er det avgjørende at lokale, regionale og nasjonale myndigheter bidrar til å løfte regionen gjennom forskning, gründerhjelp og innovasjon.

Når Norge nå må finne flere ben å stå på er det først og fremst private initiativ og satsinger som vil skape de nye arbeidsplassene. Men en regjering som lytter til oss og ser oss når vi trenger hjelp til omstilling er heller ikke å forakte. Vi investerer for å skape aktivitet nå. Men er enda mer aktive for å sikre oss investeringer til morgendagens arbeidsplasser.