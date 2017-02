Kristoff slo til med sesongens første seier

Rogalandsavis

Kristoff og Katjusja tok selv ansvaret på den andre etappen av Étoile de Bessèges, og kjørte inn det som var av utbruddsforsøk før Kristoffs hjelpere bidro til å sprenge feltet. Til slutt var det bare 23 mann som satt igjen i hovedfeltet, og med hele seks hjelperyttere rundt seg ble det en ideell posisjon for Alexander Kristoff. Katjusja-stjerne fikk ikke bare revansje for onsdagens nederlag, men tok også over sammenlagtledelsen i rittet.

Han leder nå med fire sekunder ned til spurtrival Arnaud Démare, som tok tredjeplassen på dagens etappe bak landsmannen Rudy Barbier. Etapperittet fortsetter fredag, og selv om etappen er litt mer kupert enn de to første er det likevel gode muligheter for en ny Kristoff-seier.

