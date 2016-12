Kristoff og Martin med samme målsetting

Av: NTB

Tony Martin er ny i Katjusja-laget. Nå er de to på treningssamling i spanske Benidorm før 2017-sesongen, der det er mange store oppgaver med VM på hjemmebane i Bergen som et av høydepunktene for Kristoff, selv om han skal kjøre i ei løypa som ikke passer ham spesielt godt. Det er nok andre ritt der ambisjonene er betraktelig høyere for den norske spurtkongen.

– At vi ønsker å vinne en del av de samme rittene, gir oss bare flere kort å spille ut, sier tyskeren. Han får et anerkjennende nikk fra Kristoff.

I VM i Qatar tidligere i høst kom Kristoff opp i en skikkelig konflikt med lagkamerat Edvald Boasson Hagen. I spurten kunne det virkelig som om de to spurtet mot hverandre. Ingen av dem var med i seierskampen. Det endte i en skikkelig krangel mellom de to mest profilerte norske sykkelstjernene.

Tony Martin er nå blitt en del av Katjusja, men at det er to vinnerskaller på laget med til dels samme målsetting, kommer ikke til å ende på samme konfliktaktige måte som VM. Ingen av dem frykter i alle fall det.

Vårklassikerne

På dette tidspunktet av året, i oppkjøringen til en ny sesong, handler det meste om vårklassikerne for de to stjernerytterne. Begge håper å kunne skinne og vise seg skikkelig fram i både Flandern som Kristoff allerede har vunnet, og i Paris - Roubaix, også kalt "Helvete i nord".

– Martin vil fokusere på klassikerne. For at han skal vinne, må han gå i brudd, noe som gjør at jeg kan sitte rolig og være en back up hvis det samler seg til en spurt. Det gjelder å finne en best mulig løsning for å få det beste resultatet, sier Kristoff.

– Det er i alle fall ingen konflikt. Tvert imot: Det vil bare gi oss flere muligheter for seirer, legger Martin til.

Han gikk til Katjusja før kommende sesong etter å ha kjørt fem sesonger i Etixx-Quick Step. Tyskeren har fire VM-seirer i tempo og fem etappeseirer i Tour de France på rekordlisten sin. Han skryter også at sin nye norske lagkamerat.

– For meg er Kristoff Katjusjas ansikt utad. Jeg er glad for å være på det samme laget som han. Vi kjenner hverandre ikke så godt, men førsteinntrykket er bra, sier Martin.

Kristoff følger opp: - Tony Martin er en levende legende innen syklingen. Jeg er også veldig glad for at vi skal kjøre sammen.

Ulike kvaliteter

Tony Martin forklarer at de to er svært ulike som sykkelryttere. Kvalitetene er på langt nær de samme.

– Jeg er en mer offensiv type, mens Alexander er mer defensiv og venter på det riktige øyeblikket. Dersom vi kjører smart, kan vi kombinere våre ulike styrker slik at det blir skikkelig kraftfullt, sier tyskeren.

Ingen av dem klarte å sikre noen etappeseirer i Tour de France i sommer. Det er målet å gjøre noe med når Touren starter i Tyskland 2. juli.

– Det store målet mitt er tempoetappen i Düsseldorf. Det er også gode sjanser for at jeg kan gå rett inn i den guile ledertrøya etter åpningsetappen, mener Martin.

– Vi har store mål når det gjelder Touren. Han vil vinne tempoen og ikle seg den gule trøya. Det er ikke realistisk for meg, sier Kristoff.

– Jeg vil derimot gå for etappeseirer, så der har vi målsettinger som ikke kolliderer. Jeg har store forventninger til dette samarbeidet, sier Alexander Kristoff til TV 2.

(©NTB)