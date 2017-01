«Krabben» ga opp læreplass for å spille gratis

Rogalandsavis

– Jeg har nok ikke alltid vært kjent som den med de beste holdningene i Stavanger, sier Talge ettertenksomt til RA.

Unggutten ble kjent nærmest på direkten da han feide inn i A-laget til Oilers som 17-åring. Talge hadde lenge vært en poengmaskin i aldersbestemte klasser. Hockeymenigheten i byen viste godt hvem han var. Men nå leverte han plutselig for Norges beste lag.

Det ble kanskje litt mye for egoet. Talge framsto ikke som det klassiske norske idrettstalentet – som med luen i hånden snakket ydmykt om arbeidsoppgaver. Han slengte noen meldinger og bød på seg selv. Dette var en spiller som åpenbart var klar over at han er ganske god.

Nedturen kom like fort. Da var selvsagt fallhøyden stor.

Etter åtte kamper og tre poeng bar det ned til U20-laget – og så til en tilværelse helt uten hockey i en periode.

– Det skjedde en del ting utenfor isen. Jeg ble utestengt fra Stavanger hockey. I tillegg fikk jeg kyssesyken. Etter hvert mistet jeg motivasjonen. Jeg tenkte egentlig på å legge opp, forteller Talge.

Utestengt av klubben

Utestengningen fra klubben beskriver han som tullete guttestreker. Garderobehumor som ble dratt for langt. Han angrer.

– Det var Stavanger Hockey som utestengte meg. Ikke Oilers. Jeg kunne spilt kamper både for U20- og A-laget til Oilers. Men klubben ville ikke ha en konflikt rundt det.

I sommer kom lysten tilbake.

– Derfor bestemte jeg meg for å trene som besatt for å komme tilbake. Jeg hadde noen samtaler med Olli Hällfors og treneren for U20-laget i oppkjøringen. Målet var egentlig å komme meg med på treningene til A-laget rundt juletider. Det har gått bedre enn det.

Sa fra seg lærekontrakt

For Talge grep sjansen da han fikk den mot Kongsvinger i høst. Siden har det blitt 14 kamper og fire poeng.

Han har også tatt konsekvensen av målene sine. I Oilers har han ingen proffkontrakt. Nå spiller han gratis og fordi han vil dette sterkt.

– Jeg takket faktisk nei til læreplass som tømrer for å satse for fullt på hockeyen.

– Hvordan klarer du deg økonomisk da?

– Snille foreldre som stiller opp. Og så selger jeg krabbe på sommeren, sier Buøy-karen – som på grunn av det siste selvsagt kalles «Krabben».

Målet for denne sesongen er å spille seg til en kontrakt med landets beste lag. Da må han vise at han er god nok hovedsakelig gjennom spill i 4. rekken. Det til tross for at han ikke er noen «grafter» som har det som spesialitet å ta ut gode motspillere og unngå baklengsmål.

– Jeg er nok best når det blir mer finspill og har alltid produsert mye poeng. Men noen har det jo blitt likevel. Og så setter jeg pris på at jeg har fått sjansen i produksjonsrekkene når noen har manglet. Også i viktige kamper. Men nå er Røste Fossen og Tangen Henriksen tilbake. Det er nå den virkelige jobben begynner for meg, sier den «nye» Simen Talge.

Imponert Higson

Sportsdirektør Pål Higson har merket seg den nye utgaven av Simen Talge.

– Han har absolutt tatt seg i det. På U20-laget har han jobbet godt og han har tatt hockeyen mye mer seriøst. Jeg forstår at Pål Gulbrandsen også har vært meget godt fornøyd med måten han har håndtert returen til A-laget på, sier Higson til RA.

Likevel vil han ikke love kontrakt allerede nå. Higson peker på at klubben også har Svein Petter Falk-Larssen inne på en lærekontrakt. I tillegg kommer flere unge opp fra U20-laget. Det må lages en plan og legges en kabal til neste sesong.