Kommentar: Hadia Tajik og vippefylket

Rogalandsavis

Alle som fulgte presidentvalget kan ramse opp USAs vippestater. Nå håper Ap at Hadia Tajik vipper det blå Rogaland i rød retning – og dermed skaffer Norge ny regjering.



Nyttårsrakettene hadde knapt landet før Hadia Tajik og Aps listetopper var på roadshow i Rogaland mellom Egersund og Haugesund. Redaksjoner skulle besøkes og valgkampstrategien forklares i ett av landets blåeste fylker. Partiet som nå har tre stortingsrepresentanter fra Rogaland, tror på fire mandater hvis oppslutningen fra kommunevalget i 2015 gjentar seg. Ap håper at fjerdemandatet fra Rogaland kan vippe stortingsflertallet til venstre og avgjøre regjeringsspørsmålet.



Mens Høyre og sentrum henter noen av sine tyngste kanoner fra Rogaland, har Ap-rogalendinger ikke vært i nærheten av regjeringsmakt eller partiledelse siden Gunnar Berge var Gros finans- og kommunalminister fram til 1996. Jens Stoltenberg hadde LO-veteranen Svein Fjellheim som statssekretær, men noen ny Gunnar Berge, Kjølv Egeland eller Andreas Cappelen har ikke Rogaland Ap fostret i nyere tid. Nominasjonsprosesser uten sans for talent fordrev Hadia Tajik til Oslo, og paradoksalt nok var det en ny runde med nominasjonsbråk på gang før Bjørheimsbygds store datter flyttet hjem. Behandlingen av listetoppen Eirin Sund og plasseringen av AUF-eren Julia Wong foran sentralstyremedlemmet Cecilie Bjelland, fikk åpenbart noen til å snakke sammen. At Hadia Tajik lengtet vestover kombinert med nominasjonsbråk og vissheten om at vippemandatet kanskje ligger i Rogaland, kan være et sammenfall av tilfeldigheter, men er det neppe.



Har Hadia Tajik politikken som trengs for å gjøre Rogaland «great again»? Det kan stå mellom Aps kriseforståelse og Høyres krisefornektelse, sistnevnte variant med «omstilling» som synonym. Før oljekrisen i 2014 var det krise fordi Stavanger ikke fikk tak i nok ingeniører. Nå er det krise fordi ingeniørene ikke får jobb. Det oljesmurte næringslivet forklarer også Aps mangel på oppslutning i et fylke som har dype industrirøtter, blant annet Rosenberg Verft der Hadia Tajiks far jobbet som sveiser. Et arbeidsmarked som har vært overopphetet brydde seg ikke om statlige jobber – før nå når også Næringsforeningen i Stavanger-regionen etterlyser flere statsansatte. Slagord om «arbeid for alle» føltes passé i en by der oljeselskapene kastet jobber etter bachelorstudenter. Nå er den politiske lyden en annen.

Ap-ordførere overtok makten i Haugesund og Egersund i 2015, Ap har sin andre ordførerperiode i Sandnes, og det er bare Stavanger blant rogalandsbyene som har beholdt Høyre-ordføreren. Den lyseblå Christine Sagen Helgø tok gjenvalg på en handlingsplan om 10.000 nye jobber i Stavanger, og viser langt mer kriseforståelse enn hva som er vanlig i moderpartiet.



Arbeidsledigheten kan være kilen Ap-Hadia tvinger mellom fylkes- og lokallag i Høyre og det sentrale Høyre. Monica Mæland oppfattes som en provokasjon når hun ber langtidsledige ta grep om egne liv og reduserer arbeidsledighet til et spørsmål om «å ta seg sammen». Slike utsagn underbygger inntrykket de rogalandske Ap-toppene har begynt å bruke om Høyre-statsråder fra Bergen og Stavanger. «Høie er blitt Oslo-arrogant,» «han forstår ikke situasjonen på Vestlandet,» uttalte Torstein Tvedt Solberg om helseminister Bent Høie i fjor høst. At Tvedt Solberg og Tajik har oppholdt seg mer i Oslo enn i Rogaland de siste årene, får så være. «De i Oslo» er et stående begrep for en variant av sentrum-periferi-konflikten der Rogaland har gått under hovedstadens radar. Og dét var jo greit så lenge oljeprisen lå på 100 dollar fatet.



Den protestantiske arbeidsmoralen – på Jæren sammenfattet i ordtaket «det ligge’ i tyå» – og oppfatningen av oljeindustrien som fylkets oppfinnelse og eiendom, forklarer Rogalands distansering fra Oslo, staten og det statsbærende Arbeiderpartiet. Å dra inn til Oslo for å be om hjelp er blitt regnet som uverdig. For næringslivet har «krise»-ordet vært nesten like provoserende som VGs førsteside om blodet som renner i Stavangers gater. Nå trenger Rogaland politisk oppmerksomhet. Fylket som har gjort det til en dyd å vende ryggen til sentralmakten, trenger hjelp fra Oslo.



Kan Hadia Tajik være politikeren som gjør noe med Aps dårlige grep om Rogaland? Jeg har sett hvordan noen av Stavangers mektigste menn er blitt rørt av Hadias historie om klassereisen, hvordan arbeidskamerater på verftet inkluderte faren, vekslingen mellom det pakistanske og det norske, mellom Bjørheimsbygd og Oslo, mellom Alis kolonial og Stoltenbergs regjering. Hadia Tajik er hardtarbeidende og en person som har jobbet seg opp og fram mot mange odds – egenskaper som verdsettes i et fylke som kanskje skifter farge.