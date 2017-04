– Kjipt å tape etter en så god prestasjon

Rogalandsavis

Etter en jevn første omgang, der Rosenborg scorer på det eneste de skaper, tar Viking kommandoen fra start i andre omgangen. Til tross for

– Vi styrer egentlig kampen fra start til mål, da Rosenborg ikke har noe å komme med i det hele tatt utenom målet. Det er av høy kvalitet, men vi har nok sjanser til å vinne denne kampen. Det er utrolig kjedelig nå, men vi må ta med oss det positive fra en veldig god opptreden, forteller Julian Ryerson.

Helland: – I dag hadde vi flaks

Vikings potet spilte i dag sentral midtbane, mens Steffen Ernemann spilte i rollen rett bak Appiah på topp. Det førte til mange dueller med Rosenborgs midtbanespillere, og til tider var det amper stemning på midten der.

– Det er så mange avgjørelser som dommeren tar som jeg ikke skjønner bæret av i dag, og det er selvsagt utrolig frustrerende at Rosenborg drar ned tempoet hver eneste gang de har muligheten. Det sier også sitt om respekten Rosenborg har for oss, da de kommer med en så defensiv kampplan og at vi spiller dem så lave at de må bruke tjuvtriks for å vinne, sier Ryerson.

Rosenborgs målscorer Pål André Helland er enig i at de tok med seg en noe heldig seier i Stavanger denne gangen.

– Jeg følte ikke veldig for å feire etter kampen, da vi ikke leverte en prestasjon vi bør feire. Spesielt den andre omgangen var ikke bra av oss, og i dag må vi være ærlig nok til å si at Viking var det beste laget. Vi var heldige som fikk med oss alle tre poengene, sier Helland.

Stående applaus for tap

Både Kwesi Appiah og Mathias Bringaker hadde gyldne muligheter til å score mot slutten av kampen, men måtte se sine headinger bli reddet på mesterlig vis av Rosenborg-keeper André Hansen.

– Det er selvsagt utrolig kjipt å se at den går i stolpen og ikke i mål, men det er sånt som skjer i fotball. Av og til har du marginer med deg, og andre ganger ikke. I dag leverer vi en så god prestasjon at vi hadde fortjent å få med oss noe, men når vi ikke gjør det må vi bare fortsette å jobbe videre, sier Bringaker.

Viking-trener Ian Burchnall synes også det var mye positivt å ta med seg fra kampen, selv om laget hans tapte sin fjerde strake kamp.

– Jeg tror ikke vi har gått av banen her med en stående applaus etter et tap mange ganger før, og det tyder på at publikum ser at vi gir alt for å komme tilbake i kampen. Vi prøver det vi kan for å vinne, og score mål, og jeg er stolt av spillerne mine for innsatsen de legger ned, sier Burchnall.

– På et tidspunkt må vi ta poeng

Viking-treneren stresser ikke med at han så langt står uten poeng i sin hovedtrenerkarriere.

– Resultatene sier en ting, mens spillet sier noe annet. Hvis vi klarer å fortsette å levere prestasjoner som i dag, vil vi få mange poeng. På ett eller annet tidspunkt er det klart at vi må begynne å omsette disse kampene til tellende poeng, for det blir ikke lettere de kommende kampene mot Odd og Brann, sier han.

Det gjør heller ikke Ryerson og kompani, som tar kampen som et positivt steg i riktig retning. Til tross for at det igjen ble tap.

– Vi kan ikke gå rundt å tenke på at vi har null poeng, og at vi må vinne fotballkamper. Det gjør oss ikke til bedre fotballspillere, så vi må bare bli bedre. Det er ingen bedre lag enn Rosenborg vi skal møte i år, og hvis vi klarer å levere like gode prestasjoner vil vi ta nok av poeng, sier Ryerson.

