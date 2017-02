Keiseren i splitter nye klær

Rogalandsavis

I 1837 skrev H.C. Andersen eventyret om «Keiserens nye klær» – en historie de fleste kjenner til.

I 2017 har regissør Nina Godtlibsen skrevet om eventyret om keiseren, og 10. mars skal resultatet vises fram på Hovedscenen på Rogaland Teater.

I det nye stykket er Keiser Julius lite opptatt av politiske avgjørelser, men mest opptatt av å ha det gøy – helst i forbindelse med fine kostymer.

En mann i dress

Dessverre koster alt som er gøy veldig mye penger, og statskassen blir mer og mer slunken. Plutselig en dag dukker de to karismatiske bedragerne Coco og Valentino opp og blir ansatt som hoffets trendkonsulenter. De tar seg godt betalt og avskaffer alt som er moro.

– Når keiseren mister alt som er gøy, mister han også seg selv, og han blir bare en mann i dress, sier Godtlibsen til RA, og legger til at hun håper stykket kan skape grobunn for undring blant både store og små.

– Unger er grublende og ikke redd for å stille spørsmål. Jeg håper de som ser stykket går ut av salen og har ledd mye, men at de også føler seg undrende og stiller spørsmål. Og det er litt det dette handler om – om å ikke miste barnet, fantasien og kreativiteten i seg, sier hun.

– Det har vært veldig spennende å forske på eventyret, og å strekke i karakterene og historien, sier regissøren, som synes det har vært gøy og utfordrende å lage en ny vri på en gammel klassiker.

En scene fra en småbarnsfamilie

– Det har vært kjempegøy, men samtidig er det et stykke alle har en mening om. Kanskje noen synes vi driver vold på stykket, men jeg har virkelig prøvd å være tro mot min versjon av eventyret, sier Godtlibsen.

Stykket er ment for alle, men kanskje aller mest barnefamilier, og Godtlibsen sier barn ned til fem år er velkomne til å få med seg stykket. Hun tror mange kan kjenne seg igjen i karakterene.

– Du har Keiser Julius, som er full av energi og gode ideer, og så er det hoffsekretæren som prøver å dra ham litt ned på jorden igjen. Det er jo som tatt rett ut fra en scene hos en småbarnsfamilie, sier Godtlibsen.

Ikke la seg knekke

Cato Skimten Storengen spiller den energiske Keiser Julius, og for ham handler stykket mye om å ikke la seg knekke.

– Ja, det handler nok mye om det. At man ikke skal bli knekt av at andre ikke synes du er kul nok eller bra nok, men i stedet stole på at det du gjør betyr noe for andre, sier han.

– Det er jeg enig i. Vi skal ikke være pedagoger, men jeg håper stykket kan få folk til å le, og kanskje tenke litt også. Det er et veldig verdifullt stykke, sånn sett, legger Roar Kjølv Jenssen til, som spiller keiserens hoffsekretær.

Keiseren og hoffsekretæren er, ifølge skuespillerne selv, ytterkantene i stykket. Det nye mot det gamle, orden mot uorden. To roller som utfyller hverandre godt.

– Som hans hoffsekretær er det jo frustrerende at han ikke vil høre på meg, men bare ha det gøy hele tiden, sier Jenssen.

– Det er ikke det at jeg ikke vil ta del i det politiske som foregår i riket, jeg vil bare at det skal være litt morsomt. At vi kan krydre det med kostymer og sukkerspinn, sier Storengen.

Barnslig glede

Selv ligner de ikke på sine karakterer – heller tvert imot.

– I virkeligheten er det nok jeg som er den litt rolige, og Roar som er den som er full av liv. Sånn sett burde vi kanskje byttet roller, spøker Storengen.

– Selv om jeg og keiseren ikke er så like, så kjenner jeg meg igjen i at vi må tørre å være litt barnslige og finne glede i situasjoner som ellers er alvorlige, sier Storengen til RA.

I tillegg til Keiseren og hoffsekretæren, er også 12 skuespillere fra barne- og ungdomsteateret med. Teatersjef Arne Nøst har skrevet musikken til forestillingen, og stykket har premiere 10. februar på Hovedscenen.