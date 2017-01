Kasper ble født på motorveien

Rogalandsavis

Av: Per Thime

– Vi må kjøre til sykehuset, for nå gikk vannet, sa Caroline Zachariassen til mannen Lars. Da var klokken 20.45, tirsdag kveld.

Paret var da hjemme på Bryne, og hadde egentlig ikke tenkt seg på sykehuset før om elleve dager. Da var det termin.

– Ting skjer imidlertid fort, og her var det bare å sette seg i bilen mot sykehuset. Det var ingen tid å miste, sier Lars til RA.

Rygget i naboens bil

Da Caroline og Lars hadde satt seg i bilen, gikk det litt fort for seg. Fødselen var jo ikke planlagt til i går kveld.

– Det gikk litt fort i svingene, for da jeg skulle rygge ut av gården, traff jeg naboens bil. Den fikk seg nok en liten smell, men det vet han kanskje ikke ennå, forteller Lars.

Fra hjemmet på Bryne og til sykehuset i Stavanger er det rundt fire mil. Det vil si rundt 25 minutter å kjøre.

Fra før har Caroline født to barn. De er i dag ett og tre år gamle. Felles for dem begge; de har kommet raskt, men de har kommet seg til sykehuset. Det skjedde ikke i går kveld.

– Nei, da vi skjønte det, måtte vi ringe AMK-sentralen. Jeg kjørte på, trolig en del over fartsgrensen. Det må være tillatt i en slik situasjon, mener Lars.

Han fortsetter:

– Det hele gikk svært fort. Da vi nærmet oss Forus, var det nok. Jeg stoppet bilen og gjorde meg klar som jordfar. Bak i bilen hadde vi to andre barneseter. De var dumme å ha akkurat der og da. Det førte til at Caroline ikke fikk lagt setet bakover. Dermed ble hun sittende i 90 graders vinkel. To sterke pressrier – og der kom Kasper som ei kule. Det gikk svært fort, forteller den stolte barnefaren.

Etter fødselen fikk han revet bort de to barnesetene. Dermed fikk også mamma Caroline bedre plass til seg selv og sin nyfødte sønn.

Alt gikk fint

Mens det hele pågikk, hadde de sykehuset på telefonen. Der trodde man at de forberedte en fødsel, men det ble klart at fødselen allerede var over da ambulanse med jordmor kom til stedet.

– Kasper hadde navlestrengen rundt halsen da han kom til verden, men også det løste seg fint. Fra Kasper ble født og til jordmor og ambulanse kom tok det rundt ti minutter. Det var ti spesielle minutter å være med på. Det virket som de gikk sent, men vi pakket Kasper godt inn så han hadde det bra.

Politiet ble varslet via AMK-sentralen da den fødende og hennes sjåfør ikke hadde annet valg enn å svinge til siden. Politiet var først på stedet, men fikk avsløsning av ambulanse og helsepersonell kort tid etter. Trafikken hopet seg opp litt da utrykningskjøretøyene ankom, men uten at de store problemene oppsto.

Anne Aarekol var jordmoren som kom til stedet, midt på E 39.

– Jeg har vært med på lignende fødsler tidligere, men det viste seg fort at begge hadde gjort alt riktig. Den lille hadde det varmt og fint, mens foreldrene smilte og så fornøyde ut, sier jordmoren til RA.

I formiddag pustet alle tre ut på sykehuset. Kasper i armene på en stolt mamma, og en pappa som smilte fra øre til øre.

– Nå er det jo bra det er over. En spesiell fødsel ble det etter et tøft svangerskap. Underveis har jeg også vært innlagt i forbindelse med svangerskapet. Nå gikk alt fint, og nå venter vi på at de to brødrene og resten av familien skal komme på besøk til oss, avslutter de to glade foreldrene.

«Fødsel i bil på E39 ved Ikea. Politiet bistår med å ivareta trafikksikkerheten – ikke fødselen – det fikser ambulanse/lege.»

– De er på stedet nå. Jeg er usikker på hvor mye de ble involvert, men det var primært trafikkregulering de skulle ta seg av, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Tor Helge Stavik til RA.