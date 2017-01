Jørgensen returnerer til Sarpsborg

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Joackim Jørgensen kontrakt med Viking gikk ut etter fjorårets sesong, og midtbanemannen ønsket seg til utlandet. Men nå har Jørgensen i stedet vendt hjem til Sarpsborg.

– Det er deilig å være hjemme igjen. Jeg har hatt en god dialog med Sarpsborg hele veien. Det er deilig at det har kommet på plass, for enige har vi egentlig vært ganske lenge, sier Jørgensen til klubbens nettsted.

Sugen på å vise seg fram

Forsvars- og midtbanespilleren spilte for Østfold-klubben fra 2008 til 2011 før han gikk til svenske Elfsborg. De tre siste årene har han tilbrakt i Viking.

– Jeg er minst like sugen på å vise meg fram nå som da jeg dro ut sist. Forskjellen er at jeg har mye mer rutine nå. Jeg kan ikke slippe meg ned noe som helst, det har jeg alt å tape på, for å si det slik. Jeg har vært en del ute og erfart forskjellige ting. Det skal jeg ta med meg og bidra med i gruppa, sier 28-åringen.

Sportssjef Thomas Berntsen er glad for å få tilbake Jørgensen.

– Siden Joackim forlot oss, har han vunnet seriegull i Sverige og spilt klink fast for Viking. Han er en spiller som tar for seg i duellspillet, men som samtidig er drivende god med ball. En klok fotballspiller, sier Berntsen.

Sarpsborg har også hentet hjem Ole Jørgen Halvorsen til klubben.

(©NTB)