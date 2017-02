Johannessens Frölunda vant mesterligafinalen

Rogalandsavis

Johannes Johannessen erkjente overfor RA at han var skuffet over å måtte se finalen fra tribunen, men at han gledet seg til kamp og at han håpte Frölunda vant. Og det var en annen nordmann som skulle sørge for det, da Mats Rosseli Olsen leverte assist til vinnermålet i forlengningen da Frölunda slo Sparta Praha 4-3.

Nicklas Lasu satte pucken i nettet 1.27 minutt ut i sudden death, etter en finale som hadde vært jevn og spennende hele veien.

– Det føles veldig godt. Vi jobbet steinhardt og fortjente dette, sa matchvinneren.

Frölunda var i CHL-finale for tredje år på rad og tok sin annen strake tittel.

Ved siden av Mats Rosseli Olsen er også Mattias Nørstebø norsk mesterligavinner. Han spilte back i førstefemmeren rett bak sin landsmann på høyrevingen.

Sendte motstander på sykehus

Gjestene fra Tsjekkia markerte seg tidlig og tok ledelsen ved Lukas Cingel etter 2.30 minutter. Det var voldsomt trøkk mot hjemmemålet, og etter flere returer havnet pucken i mål.

Frölunda utlignet før det var spilt åtte minutter. Casey Wellman satte inn returen etter et slagskudd fra Johan Sundström i overtallsspill etter at Brian Ihnacak ble utvist for interference.

Like etter fikk gjestenes Miroslav Forman matchstraff for slashing mot Patrik Carlsson, som ble truffet i halsen og måtte sendes til sykehus. I stedet for at Frölunda utnyttet overtallsspillet, tok Sparta ledelsen i undertall da Petr Vrana scoret.

De fem overtallsminuttene ga likevel til slutt uttelling da Joel Lundqvist styrte et skudd i nettet. Etter fire mål på ti minutter roet det seg.

Avgjørende keeperspill

Vertene dominerte 2. periode, vant skuddstatistikken 16-4 og tok ledelsen 3-2. Wellman noterte sitt annet mål for kvelden da han tok med seg pucken langs vantet, skar inn på banen og knallet den i hjørnet.

Sparta slo hardt tilbake i 3. periode, vant skuddstatistikken der 16-3 og utlignet på en styring av Lukas Klimek.

Flere flotte redninger av keeper Johan Gustafsson holdt Frölunda inne i kampen i fullsatte Frölundaborg, der kampen ble spilt fordi Scandinavium er opptatt med den svenske Grand Prix-finalen.

I forlengningen spilles det tre mot tre, og Frölunda trengte bare halvannet minutt på å avgjøre. Lasu fikk drømmetreff på pasning fra Olsen.

– Et kjempeskudd, sa lagkaptein Joel Lundqvist.

