Janove er ferdig med å være tøff i trynet

Rogalandsavis

Det er tre og et halvt år siden Kaizers Orchestras siste dans og Janove Ottesen svingte med brekkjernet mot oljetønna for kanskje siste gang.

Siden da har han brukt mye tid på å produsere musikk. Han har rukket å lage musikk til en spillefilm og fire teaterstykker, men størsteparten av tiden har han brukt på å finpusse på soloalbumet «Artisten & Marlene» som slippes i dag.

I det nye albumet blir vi presentert for et helt nytt univers, med nye historier og karakterer, bakt inn i det Janove beskriver som storslått alternativ poprock.

– Å skape univers er min stil. Jeg har alltid gjort det, og det er det jeg er god på, sier han.

Ny grunnmur

Selv om Ottesen ga ut soloalbumet «Francis’ Lonely Nights» i 2004, er det likevel det nye albumet som beskrives som solodebuten.

– Det jeg laget for 12 år siden var et sideprosjekt. Det jeg holder på med nå er hovedprosjektet mitt. Dette albumet er min nye grunnmur, og den første steinen jeg kan bygge videre på i en forhåpentligvis livslang karriere, sier Janove.

Det nye albumet inneholder 15 låter som han har jobbet med de siste tre årene. Tekstene handler om balansegangen mellom kunsten, ambisjonene og kjærligheten, og er en blanding av personlige erfaringer og fiktive historier.

– På dette albumet gjør jeg det jeg er best på, dyrker det jeg kan og utvikler det videre, sier Janove.

Albumet er på norsk, og for ham har det aldri vært et alternativ å gjøre det på engelsk.

– Jeg er best på norsk. Jeg har mer identitet, særpreg og egenart i min måte å synge norsk på, og det er ikke så mange andre som synger på norsk på samme måte. Jeg vil heller gjøre mer av det jeg har utviklet så langt, i stedet for å gå over til engelsk hvor jeg ikke har noen fordeler, sier Janove.

Neste skritt

Som frontmann i Kaizers Orchestra ble det mange dager på veien, og lite tid hjemme. Post-Kaizers og innimellom musikkproduksjonen har Janove fått tid til å gjøre de tingene han savnet mens han var ute på turné. Han har laget middag, vært med venner, gått tur med hunden og sett på TV-serier. Ved å ha et eget musikkstudio i kjelleren har han hatt mulighet til å være opptatt, men tilgjengelig.

– Du savner de dagligdagse tingene når du ikke kan gjøre dem. Men nå savner jeg å spille, så da skal jeg gjøre det, sier han, som i løpet av den neste måneden skal ut på en utsolgt miniturné.

– At turneen er utsolgt selv om ingen har hørt platen tar jeg som et kompliment. Nå blir det spennende å se om publikum liker mitt neste skritt og vil henge med på det, sier Janove.

20 år senere

Å holde konsert tar én time, men det krever årevis med forarbeid, noe som er litt av grunnen til at «Artisten & Marlene» har tatt tre år.

– Jeg er ikke perfeksjonist, men jeg liker å komme godt forberedt. Jeg kunne gitt ut albumet for et år eller to siden, men da hadde det ikke blitt like bra og helhetlig som jeg ønsket. Å opptre er en egen kunst, men det er det folk ikke ser som tar tid, sier Janove.

Da han var lærerstudent og spilte gitar på Bryne for 20 år siden hadde han ikke regnet med at han skulle ende opp der han er i dag.

– Da vi kom i 2000 var vi unge og tøffe i trynet og skulle ta over verden. Nå er det et helt annet liv. Det er ikke sånn jeg kommer nå, at jeg boltrer meg rundt og er tøff i trynet. Det har jeg gjort, og det er jeg ferdig med, sier han.

Selv om han har endret seg mye i løpet av årene på scenen har han alltid hatt tro på det han gjør.

– Jeg har tro på min egen musikk, og er sikker på at denne platen er fullt på høyde med det jeg har gjort tidligere. Det er viktig å være fornøyd med eget produkt, og til syvende og sist gjør jeg dette for meg og mine, ikke deg og dine.