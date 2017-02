Inviterer publikum inn i det private

Rogalandsavis

Av: Per Thime

– I utgangspunktet er dette et stykke som veldig mange kjenner seg igjen i. Dette dreier seg om en del hverdagslige ting når man er i et parforhold, blant annet, sier Espen Hana til RA.

Han og Mareike Bechtel Wang spiller de to eneste rollene i «Pust», som har premiere på Intimscenen på Rogaland Teater 11. februar.

– Kort fortalt handler stykket blant annet om det å være samboere, situasjoner som oppstår og litt handel på Ikea, sier Bechtel Wang.

I forestillingen inviteres publikum inn i de helt private samtalene. Her får man servert det dagligdagse som det kan høres ut innenfor husets fire vegger. Kulissene på scenegulvet er fraværende. Sånn skal det være.

Naken forestilling

– Her utfolder vi oss i et ganske så nakent rom, uten noen form for kulisser. Vi har et teppe på gulvet, men det er også det hele. Det er jo også litt sex med i dette stykket, og akkurat der og da hadde det kanskje vært ok med en seng, humrer Hana.

Sånn er det imidlertid ikke. Ideen og tanken bak fortellingen er en annen.

– Litt av tanken er jo også at publikum skal se kulissene i hodet mens de sitter i salen. Vi som spiller klarer i hvert fall det, mener han.

Vanskelig og krevende

Med bare to personer på scenen i halvannen time, uten pause, blir det også utfordrende for de to skuespillerne. Det ligger mye øvelse bak, før de er klare for premieren i neste uke.

– Samlet så har vi øvd på dette stykket i ni uker. Det er mye å lære og sette seg inn i. Vi snakker voldsomt mye, og gjerne i munnen på hverandre. Det er jo ofte sånn vi gjør det hjemme også. Dette er det hverdagslige vi skal forsøke å vise, sier de to.

Stykket er skrevet av den engelske dramatikeren Duncan Macmillan.

– Det er ikke mer en fire-fem år siden han skrev det. Da jeg kom over det, fikk jeg lyst å sette det opp her. Etter å ha sett prøvene med de to, må jeg si at det fungerer veldig bra, sier regissør Simon May til RA.

Spilt sammen før

Regissøren forteller litt mer om stykket:

– Gjennom en serie lynraske scener følger vi paret gjennom alle faser av samlivet, fra den første tanke om å få barn dukker opp – i en kø på Ikea, til bruddet, graviditeten, fødselen og alderdommen. Alt mens miljøkatastrofen henger over dem. «Pust» er kjærlighetshistorien du ikke har sett før, forteller han.

For de to skuespillerne blir det altså travelt, og vel så det.

– Når det er sagt, så er det jo heller ikke første gang vi står sammen på scenen. Det har vi gjort flere ganger før. Dette er imidlertid noe av det mest krevende vi har gjort, for vi prater nemlig hele tiden.