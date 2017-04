Ingen skade på Adegbenro

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

I går var det første kamp for sesongen for Samuel Adegbenro, som har slitt med en skade i låret og sykdom tidligere i sesongen. Nigerianeren var med på å sette fart på et Viking-lag som imponerte mot Rosenborg i store deler av kampen til tross for nok et tap.

Kantspilleren var involvert i flere tøffe dueller kampen gjennom, og det gikk et gisp gjennom publikum da Adegbenro la seg ned og holdt seg til lysken i det 75. minutt. Flere har fryktet en lyskeskade eller at han slo opp igjen den gamle lårskaden, noe som ville ha satt han på sidelinjen et par uker.

Viking-trener Ian Burchnall kan berolige fansen med at det ikke er noe alvorlig med Adegbenro, som gikk av med krampetendenser.

– Samuel er ok etter gårsdagens kamp, og er klar for videre spill, skriver Burchnall i en SMS til RA.

LES OGSÅ: – Kjipt å tape etter en så god prestasjon