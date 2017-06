Ingebrigtsen sprengte ny grense

Rogalandsavis

3.42,44 var hans gamle personlige rekord på distansen. Den ble senket til 3.39,92 under Diamond League-stevnet i den svenske hovedstaden.

Arrangørene lot seg imponere da Ingebrigtsen satte verdensrekord på en engelsk mile på Bislett torsdag og inviterte ham til å løpe 1500 meter i det aller gjeveste selskapet søndag.

Ingebrigtsen ble sist i feltet, og måtte løpe det meste av løpet alene i vind, likevel knuste han sin egen personlige rekord.

Dette gjorde han i et felt hvor det ble satt nytt årsbeste i verden ved Timothy Cheruiyot på tiden 3.30,77 - og hvor tempoet var skyhøyt.

– Dette var i realiteten et sololøp hvor han tar all vind. Jeg tar av meg hatten for Jakob ingebrigtsen nok en gang, NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter løpet.

Broren Filip var også på jakt etter ny personlig rekord søndag, men lyktes bare nesten.

Han løp bare 15/100 sekund langsommere enn sin personlige rekord på 800 meter, men ble kun nummer sju i et nasjonalt løp.

Han noterte tiden 1.47,94, som er årsbeste for hans del. Nederlandske Thijmen Kupers vant med 1.45,02 foran Mark English med 1.45,42.

Ingebrigtsen var ute etter fartstrening.