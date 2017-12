Ikke bekymret til tross for spillerflukten

Rogalandsavis

Av ulike årsaker har ti spillere forlatt Sandnes Ulf siden sesongslutt, og både Egil Selvik og Kent Håvard Eriksen kan forlate klubben før den nye sesongen starter. Det betyr at spillerstallen til de lyseblå er farlig tynn like før jul.

– Vi skulle gjerne hatt flere spillere i troppen per 22. desember, det skal jeg ikke legge skjul på. Det er aldri enkelt at så mange spillere slutter samtidig, men vi har vært i lignende situasjoner før, sier Tom Rune Espedal til RA.

Skjønner at folk stusser

Han skjønner at folk kanskje stusser over at så mange har valgt å forlate klubben på samme tid, men hevder at klubben har kontroll på spillerlogistikken.

– Det er veldig ulike grunner til at folk har forlatt oss. Kenneth Sola har lagt opp, mens de to danskene ikke ville være med videre. Det er sånt vi ikke kan gjøre noe med. Så har du spillere som har valgt Viking over Sandnes Ulf nå som vi er på samme nivå, forteller Espedal.

Axel Kryger har imidlertid valgt å fornye kontrakten, og neste sesong vil det bli mer spilletid på Roger Ekeland. Det, i tillegg til de to spillerne Ulf allerede har signert, gjør situasjonen litt lysere for klubben.

– Axel har virkelig tatt steget denne sesongen, og det er alltid kjekt å få med seg lokale spillere på veien videre. Roger vil få en utfordring med å prestere på et høyere nivå enn tidligere, men jeg tror han vil overraske når den nye sesongen kommer. I tillegg har vi et sportslig utvalg og et trenerteam som jobber kontinuerlig og godt med å ha oversikt over spillere, så det er en helårlig prosess vi har ganske god kontroll på, mener Espedal.

Trenger spillere i hvert ledd

Sannsynligheten er stor for at Egil Selvik skriver under på ny kontrakt, for så å bli lånt ut igjen til Nest-Sotra. Dermed må Ulf jakte forsterkninger i alle ledd den kommende tiden.

– Vi trenger nok en keeper, siden verken Egil eller Jonas er her neste sesong. Vi trenger forsvarsspillere, flere folk på midtbanen og noen som kan score mål. Så det må gjøres en god jobb med å tette de hullene som er, forteller Espedal.

Konkurransen med blant andre Viking på spillermarkedet gjør den oppgaven tøffere.

– Vi merker konkurransen fra Viking mye bedre nå enn vi har gjort på lenge. Med de tre klubbene som rykket ned fra Eliteserien blir det en knalltøff jobb å rykke opp neste sesong. Vi er langt fra opprykksfavoritter, og det kan kanskje passe oss godt, sier Espedal, som mener klubben trives godt i utfordrerposisjon.

– Det er et helt annet nivå på satsingen i de tre klubbene som rykket ned, med tanke på økonomi og hva de kan hente på spillersiden. De bør være bedre med oss med de forutsetningene de har, men samtidig er det ingenting som hadde smakt bedre enn en seier på Viking stadion 16. mai, sier han.

Fikk grønt lys av medlemmene

Torsdag kveld ga også medlemmene i Sandnes Ulf sitt ja til å bygge ny stadion, slik at Østerhus Arena er ytterligere ett steg nærmere realisering.

– Nå har vi fått den formelle tillatelsen fra klubben, så nå skal vi sette oss ned for å skrive under på de avtalene som trengs å skrive under på før vi kan begynne å bygge, sier Espedal.

Han ser for seg at han kan stikke spaden i jorden i løpet av en måneds tid.

– Det tar nok noen uker før vi har alt det formelle på plass, men går alt veien, kan vi nok sette spaden i jorden i slutten av januar måned. Litt avhengig av været og, forteller Espedal.

