I helgen blir det døgnåpent her

Forrige uke åpnet Meråpent bibliotek, som gir brukere mulighet til å låse seg inn på biblioteket i Stavanger før og etter stengetid med lånekortet som nøkkel.

Som et prøveprosjekt har Sørmarka Arena døgnåpent hele førstkommende helg, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.

«Det vil si at alle kan kjøpe billett og gå på skøyter eller klatre til barnepris. Alle idrettslag som har treningstid i hallen kan også komme om natten for å trene. De som har kjøpt Folkekortet, det vil si sesongkort, kan bruke dette. Det vil være nattevakt på jobb», opplyser kommunen.

Daglig leder Karton Nilsen i Sørmarka Arena sier at han er spent på responsen.

– Vi har allerede åpent fra tidlig morgen til sen kveld så å si alle dager, men når andre har lyktes med døgnåpne tilbud, ser jeg ingen grunn til at det skal være uprøvd hos oss. Nå blir det kun en helg denne gangen, men vi gjør det ikke bare for gøy, vi må hele tiden se etter forbedringer for publikum, melder Nilsen.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø tror døgnåpne kultur- og fritidstilbud bidrar til at flere føler seg inkludert. Ifølge kommunen er det i Danmark stadig flere idrettshaller og biblioteker som åpner dørene for publikum utenfor stengetid.

– Erfaringene fra Danmark er gode. Folk føler eierskap og tar ansvar, og arenaene blir i større grad blir innbyggernes egne rom. De som ikke har mulighet eller ønsker å delta i organiserte aktiviteter, blir inspirert til å være aktive i mer frie og uforpliktende rammer. De kan velge tider på døgnet når det er bedre kapasitet på arenaene, sier Sagen Helgø.

Styreleder Per A. Thorbjørnsen i Folkehallene merket seg at Sørmarka Arena ble spesielt nevnt i ordførerens nyttårstale som eksempel på en arena som kunne være døgnåpen.

«Terror skaper frykt og frykt fører til skiller: både fysiske og mentale. I København har de tenkt annerledes. Der har de døgnåpne bibliotek og idrettshaller. Tenk hvis Sølvberget og Sørmarka arena kunne være åpne og tilgjengelig for alle, alltid. Slik mener jeg vi skal møte framtiden: med åpenhet og med gode møteplasser. Slik motvirker vi utenforskap», sa ordføreren.

– Vi tok utfordringen på strak arm. Folkehallene har bygget haller for nærmere én milliard kroner millioner. Hvis vi kan få bedre ressursutnyttelse av hallene og folk får et bedre tilbud, er det bra for hele regionen, sier Thorbjørnsen.

Sørmarka Arena eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.