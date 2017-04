Hvor mange må miste livet?

Rogalandsavis

Av: Paul Eric S. Solli, Politisk nestformann i Nord-Jæren FpU

I løpet av den siste tiden har det ikke vært mange dagene mellom terrorangrepene. De fleste husker fortsatt godt angrepet i Berlin, angrepet i London, og ikke minst angrepet i vårt kjære naboland, Sverige. Foreløpig har vi ikke opplevd lignende i Norge, men trusselen har økt betraktelig den siste tiden. Mediene gjør sitt beste for å spille ned motivene bak angrepene, men selv ikke de klarer å legge skjul på at det er islamister som står bak disse grusomme angrepene. Likevel presterer Jonas Gahr Støre, på besøk i Sverige å advare mot høyrepopulisme. Støre mente også det var umulig å si om den høye innvandringen kunne kobles opp mot terroren i Sverige. Hvor mange mennesker må miste livet før Støre skjønner alvoret?

Både Tyskland, Storbritannia, og Sverige er blant landene som har tatt imot flest innvandrere, samtlige av disse landene har også vært rammet av terrorangrep i nyere tid. Er Støre virkelig så naiv at han mener det er umulig å si noe om sammenhengen? Det Norge trenger nå er verken usikkerhet eller tåkeprat, det Norge trenger er et parti som tar situasjonen på alvor og som ikke benekter virkeligheten. Norge trenger at Fremskrittspartiet fortsatt sitter i regjering etter valget i høst.

Det er viktig å forstå at selv om vi ønsker å hjelpe dem som trenger det, så kan vi ikke åpne grensene våre og gjøre oss selv sårbare. Det er for Fremskrittspartiet en selvfølge at vi skal hjelpe dem som trenger det, men vi må samtidig ta vare på våre egne. Fremskrittspartiet har alltid vært tydelig på at vi skal føre en streng, rettferdig og ansvarlig innvandringspolitikk. Dette arbeidet har vi også startet på i regjering. Tidligere var det mange som kritiserte oss for nettopp dette, men nå som vi ser konsekvensene av en naiv og uansvarlig innvandringspolitikk, takker flere og flere oss for den strenge innvandringspolitikken vi fører.

Det handler ikke om at vi ikke ønsker innvandrere i Norge. Det handler heller ikke om at vi ikke ønsker å hjelpe folk i nød. Det handler om å føre en innvandringspolitikk som tar vare på dem som skal være her og som hjelper flest mulig, på best mulig måte. Sist men ikke minst så handler det om å føre en innvandringspolitikk som er basert på trygghet.