Hun er årets stavangerkunstner

Rogalandsavis

– Anna Ihle tilfredsstiller virkelig alle kriteriene. Hun er ung, i ferd med å bygge seg opp som kunstner og har fått et fotfeste på det visuelle feltet, uttaler kultursjef Arnfinn Bjerkestrand til Stavanger kommunes nettside.

Og slik oppmerksomhet går ikke upåaktet hen.

– Det er stas å bli årets stavangerkunstner. Jeg blir glad av å tenke på at både det faglige og frivillige arbeidet mitt i byen min blir lagt merke til, sier Anna Ihle til den samme nettsiden.

Ole Christoffer Ertvaag var årets stavangerkunstner 2017.

Hanne Vasshus var den utvalgte i 2016 mens forfatter Ida Løkås var årets stavangerkunstner i 2015.

Karriereløft

Tanken bak utnevnelsen er å hjelpe kunstneren til å nå lengre i sin karriere. Kandidaten må være aktiv i Stavangers kulturliv og bidra til et godt kulturtilbud for innbyggerne.

Anna Ihle forteller at hun vil fortsette i sitt virke som kunstner og arrangør.

– Jeg tenker at jeg vil fortsette å bidra både som utøvende kunstner og arrangør. Jeg er aktiv i styret til kunstnerstyrte, dugnadsdrevne Studio17 på Nytorget, samt i arbeidsgruppen til Bruksrommet, et nytt visningssted på Tou Scene som åpner i februar. I tillegg vil jeg fortsette å gi faglige vurderinger i kommunens kunstutvalg som representant fra Bildende kunstneres forening Rogaland, forteller hun.

I året som kommer skal hun blant annet ha en performance på Stavanger Kunstmuseums Kuppelkupp-program i april, og i september skal hun ha en separatutstilling på Rogaland Kunstsenter. Ihle er oppvokst på Kampen. Hun har en master i Art in the Public Realm fra Konstfack, Stockholm.

Hun har også bred erfaring fra kunstfeltet med flere solo-, duo- og utvalgte gruppeutstillinger i inn- og utland.

Ihle flyttet tilbake til hjembyen Stavanger i 2016 med et uttalt mål og ønske om å lage kunst med utgangspunkt i arbeidslivet og økonomien. Hun har et etableringsatelier på Tou Scene.

Tatt godt imot

Ihle forteller at kollegene tok godt imot henne da hun kom tilbake til Stavanger.

– Jeg har hatt en enorm læringskurve i arbeidet med visningsstedet Studio17. Jeg har vært så heldig å ha etableringsatelier på atelierhuset på Tou Scene, og det har også ført til at jeg lettere har blitt kjent med flere kunstnere i byen. Det er mange gode folk her, og jeg trives veldig godt som en aktiv del i fagmiljøet. Jeg lurer ofte på ting, og det finnes alltid noen som er behjelpelige med mulige svar. Det er i tillegg mange bra institusjoner her i byen, og derfor får vi også besøk av mange spennende folk som er her på kortere arbeidsopphold.

Kunstnerne får også et arbeidsstipend på 50.000 kroner, samt et innrammet grafisk blad av billedkunstneren Anita Tjemsland.

Ordningen med årets stavangerkunstner har eksistert siden 2003. Sentralt i utvelgelsen er at kunstneren bor i Stavanger, og er en yngre kunstner med dokumentert kvalitet og utviklingspotensial.