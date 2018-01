Høyre-politiker vil pålegge helsearbeidere vaksinering

Rogalandsavis

– Vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene, sier Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland til Aftenposten.

Sykehus kan ikke kreve at ansatte er vaksinert mot barnesykdommer, men Stensland vil se på dagens regler og eventuelt foreslå en endring etter at en sykehusansatt i Sverige fikk meslinger og kan ha smittet pasienter og andre ansatte.

Han mener sykehusene bør kreve at helsepersonell er vaksinert etter landets vaksineprogram, og at det er lederne i helsetjenesten som må ta ansvar for at de som jobber i sykehusene, er vaksinert.

Ketil Stordal, leder av Barnelegeforeningen mener uvaksinerte ikke bør jobbe med barn når det er sykdomsutbrudd. Forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet sier de vil vurdere forslaget når det eventuelt kommer.

