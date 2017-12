Høyeste oljepris siden 2015

Rogalandsavis

Onsdag morgen koster et fat nordsjøolje (brent spot) 66,67 dollar fatet, opp 1,91 prosent eller 1,25 dollar, skriver E24. Den amerikanske lettoljen kostet 59,71 dollar fatet, ned 0,10 prosent.

Årsaken ligger i en eksplosjon i en oljerørledning i Libya, som har stanset all transport fra Waha Oil til den viktige Es Sider-terminalen. Det betyr betydelig lavere oljeproduksjon i Libya.

Dermed steg nordsjøoljen tirsdag til over 67 dollar fatet for første gang siden sommeren 2015 og den amerikanske lettoljen kostet over 60 dollar fatet for første gang på to år.