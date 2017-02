Hotellmarkedet faller ennå – men Thon satser

Rogalandsavis

I denne uken kom nyheten om at Thon Hotels vil bygge om 45 leiligheter til 130 hotellsenger i Klubbgata 9, i et fremdeles fallende marked.

– Generelt er det ikke ny hotellkapasitet Stavanger trenger nå. Belegget har gått ganske kraftig ned. Belegget på hotellsenger sank fra 50 prosent for hele 2015 til 46 prosent for hele 2016. Dette skjer i en periode der Radisson Blu Atlantic Hotel er stengt for oppussing i ett år, sier hotellanalytiker Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting til RA.

Han understreker likevel at Thon Hotels som stor og erfaren aktør er langt bedre enn de aller fleste til å vurdere behovet for nettopp et nytt hotell.

– Thon kjenner markedet, og kan følge beleggstall for to andre Thon-hoteller i Stavanger tett, sier Wiederstrøm.

– Sentralt

Han påpeker også at det planlagte prosjektet i Klubbgata blir liggende sentralt.

– Det går et stort skille mellom helt sentrumsnære hoteller og hoteller i andre deler av en kommune. Jo nærmere en sentrumskjerne et hotell ligger, dess enklere er det å få utnyttet kapasiteten. Det kan dessuten være at Thon ser lysninger i markedet, og rigger seg opp mot en eventuell opptur i oljebransjen, sier analytikeren.

I desember var lokalt belegget – altså antall solgte rom i prosent av total romkapasitet – nede på 28 prosent i desember. Gjennomsnittsprisen for hotellrom i Stavanger-distriktet krøp ned til 825 kroner (losjipris, moms holdt utenfor).

– For fjoråret totalt falt prisene med 10,6 prosent, og det var den svakeste utviklingen blant de 13 større byene i vår oversikt, sier Wiederstrøm.

Prisfall i desember

Basert på tall fra Benchmarking Alliance utarbeider Wiederstrøm månedlig hotellstatistikk. Hotellromprisen falt med 11,2 prosent i Stavanger-området (Stavanger, Sola og Jæren) i desember 2016, sammenlignet med samme måned året før.

– Det var stort prisfall, samt moderat til middels nedgang i antall solgte hotellrom i Stavanger-regionen i desember sammenlignet med desember 2015. Belegget holdt seg uforandret, blant annet på grunn av den romkapasiteten som nå er ute av drift, sier Wiederstrøm.

Taper på pris

Totalt i 2016 var det kun to av 13 byer i vår oversikt som hadde lavere rombelegg enn Stavanger-området, også disse i oljerammede byer. På rompris hadde regionen tre byer foran seg på listen.

– Dette er en liste Stavanger «i alle år» har toppet suverent, sier Wiederstrøm.

Det er mandager til og med torsdager prisene går ned mest, i helgen faller de mindre.

Thons konserndirektør Morten Thorvaldsen har framholdt at Thon vil utnytte eiendommer gruppen eier. I dag er de 45 leilighetene i Klubbgata i hovedsak brukt til langtidsleie, med et belegg anslått til 50–60 prosent.

– Vi må utnytte de eiendommene vi har. Vi ser at det er færre konsulenter som trenger leiligheter over lengre tid, sier Thorvaldsen til Stavanger Aftenblad.

Konkurs over gata

Selskapet Myhregaarden Hotel Drift AS – som driver Myhregaarden rett over gaten for Klubbgata 9 – som i forrige uke var i Stavanger tingrett og begjærte selskapet som konkursbo. Eneeier og styreformann Erik Bugge Aase i Myhregaarden Hotel Drift AS opplyste til RA at hotelldriften vil fortsette som før med et nytt driftsselskap, og at ingen av de ansatte vil miste jobben, opplyser eieren.

I Tanke Svilands gate har et planlagt hotellprosjekt stoppet opp og etterlatt et gapende hull,

I Klubbgata vil Thon-Gruppen bygge en ekstra etasje mot Klubbgata og tre ekstra etasjer mot Klubbgata.

Politisk støtte

Byplanmyndighetene vil legge saken ut til offentlig ettersyn.

Leder Kari Raustein (Frp) i kommunalstyret for byutvikling, som behandler saken 2. februar, vil gå inn for prosjektet.

– Dette prosjektet ser veldig bra ut, og Frp vil gå for det, sier Raustein til RA.

– Trenger Stavanger som by flere hotellrom nå?

– Jeg er helt sikker på at det som er situasjonen akkurat nå ikke forblir normalen i Stavanger sentrum. Det er ikke mange år siden samtlige hoteller i sentrum var fulle hele tiden, sier Raustein.