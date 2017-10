Cathrine Trettenes tok over som eier av City Bistro i 2008, etter å ha vært daglig leder i ti år. Etter flere år med røde tall skjønte hun at noe måtte gjøres, og hun har omsider klart å snu de røde tallene. Bistroen er fullbooket ut året, og allerede nå strømmer det inn bestillinger for julen 2018 og 2019. FOTO: TONE HELENE OSKARSEN