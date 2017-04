Holder avsluttende møter med spillerne fortløpende

Rogalandsavis

Etter å ha tatt sin sjette strake kongepokal landet Oilers-spillerne på Sola like før klokken 01.00, og har blitt hyllet ut i de små nattestimer på Hall Toll.

– Det var en veldig god fest, og det er veldig gledelig og kjekt for hele laget at vi lykkes med å nå målsettingene våre. I år var det en del spenningsmomenter med ny trener, mange nye spillere og et nytt spillesystem, og det gjør det ekstra gledelig at vi lykkes, sier sportsdirektør Pål Higson i Oilers.

– Et arbeid som alltid pågår

Som vanlig må han ut på spillerjakt for å snekre sammen neste sesongs lag etter at årets sesong er ferdig.

– Det er et arbeid som alltid pågår, og som vanlig har vi rundt ti spillere på utgående kontrakt. Om ikke lenge slutter AHL, og da er de fleste ligaene ferdig for sesongen. Den aktive delen med å se spillere har vi gjort unna, og nå begynner arbeidet med å kartlegge hva vi trenger, hvem som er interessante for oss, hvem som ønsker å flytte på seg for å komme til Europa og hvordan vi kan overtale dem til å velge Oilers, forteller Higson.

Til det arbeidet bruker han gode kontakter, tidligere spillere, trenere og andre som kan være et referansepunkt for Oilers.

– Først tar vi kontakt med spilleren vi vil snakke med, enten direkte eller via agenten hans, og da vil vi selvsagt skryte av Oilers og grunnene for å komme hit. Men de veier mye tyngre hvis det kommer fra noen spilleren kjenner og stoler på, og da prøver vi å bruke tidligere spillere, spillere eller trenere han har spilt med eller blitt trent av som referanser, sier Higson.

Åpen dialog med Visp

I den kategorien kommer nå Dan Kissel og Mark van Guilder til å befinne seg. Begge forlater nå klubben og prøver lykken i Sveits.

– Det å gå til Norge ses på som et springbrett for å komme til større europeiske ligaer. Det er veldig nyttig for oss å få inn så gode spillere, selv om vi ofte bare kan holde på dem en sesong eller to, da de både viser at Oilers er en god klubb å gå til for å komme seg videre og for at vi da kan bruke dem som referanser til å få inn nye spillere, forteller han.

Når det kommer til forhandlinger om nye kontrakter for de beste utlendingene varierer det arbeidet veldig fra situasjon til situasjon.

– Når det gjelder Dan og Mark har vi hatt en god og åpen dialog. De har visst om det økonomiske tilbudet og det vi kan tilby dem her, har veid det opp mot det tilbudet de har fått fra Sveits og bestemt seg for at de ønsker å prøve noe nytt. Andre ganger får vi ikke vite om andre tilbud til spillerne våre før de kommer for å fortelle oss at de har signert for andre klubber som kan gi dem et større tilbud som gjør at vi ikke lenger er aktuelle, opplyser han.

Avklaring over påske

Av de 14 på utgående kontrakt i år, har Ruben Smith valgt å legge opp. I tillegg forsvinner Mark van Guilder og Dan Kissel. Det betyr at det fortsatt jobbes med de siste elleve spillerne som er på utgående kontrakt.

– Situasjonen rundt de andre spillerne er fortsatt uavklart, men vi skal gå gjennom avsluttende møter med dem så fort som mulig. De møtene tar vi før de reiser hjem, og det gjør de ganske så raskt, så det kommer en snarlig avklaring for alle som er involvert, forteller Higson som sier at jobben med å fornye laget skal være ferdig før august.

Disse fjorten har utgående kontrakt:

Eric Nystrom

Spencer Humphries

Tim Kunes

Scott Macaulay

Mark Van Guilder – har signert for EHC Visp

Dan Kissel – har signert for EHC Visp

Henrik Medhus

Anders Tangen Henriksen

Tommy Kristiansen

Mats Larsen Mostue

Markus Søberg

Daniel Bøen Rokseth

Petter Røste Fossen

Ruben Smith – legger opp